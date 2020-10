Oprah Winfrey - sao nữ giàu nhất nước Mỹ

Theo thống kê mới nhất của Forbes, diễn viên Oprah Winfrey đánh bại Madonna, Kim Kardashian và Kylie Jenner trong danh sách những sao nữ giàu nhất nước Mỹ. Ở tuổi 66, Winfrey sở hữu khối tài sản khổng lồ 2,6 tỷ USD . Thu nhập của bà chủ yếu đến từ hệ thống chương trình truyền hình và tạp chí do bản thân sáng lập - Oprah Winfrey Network (OWN). Ảnh: New York Post.