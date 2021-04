Oprah Winfrey ra sách mới chia sẻ về tổn thương khi còn nhỏ

Cuốn sách mới “What Happened to You” của Oprah Winfrey sẽ ra mắt tháng tới.

‘Nữ hoàng truyền hình’ Oprah Winfrey tiết lộ ngày 15/4 rằng cuốn sách mới của bà, What Happened to You, sẽ lên kệ vào cuối tháng này.

Trong một video thông báo trên Twitter, bà chia sẻ đầy phấn khích khi mở hộp sách mới: “Tôi rất vui mừng được ghi tên mình vào cuốn sách này cùng với bác sĩ Bruce Perry để giúp cuốn sách này được quảng bá nhiều nhất có thể”.

Cuốn What Happened to You sẽ lên kệ vào ngày 27/4. Ảnh: Yahoo News.

Winfrey nói: “Bác sĩ tâm thần kiêm thành viên cao cấp của Học viện về tổn thương của trẻ em Perry là một trong những chuyên gia hàng đầu về những ảnh hưởng mà chấn thương có thể gây ra đối với não”.

Winfrey cũng thông báo bà và Perry chuẩn bị bắt tay thực hiện hoạt động quảng bá sách trực tuyến kéo dài năm ngày với danh sách khách mời là các ngôi sao, như ngôi sao truyền hình Gayle King và cặp đôi diễn viên nổi tiếng Dax Shepard và Kristen Bell.

Hoạt động quảng bá sách cũng bắt đầu cùng ngày ra mắt sách và kéo dài đến ngày 3/5. Ảnh: Twitter.

"Chúng tôi hy vọng rằng thông qua những trang sách này, chúng tôi sẽ giúp mọi người đồng cảm hơn với bản thân và những người khác khi chúng ta học cách chuyển từ câu hỏi ‘Có vấn đề gì với bạn?’ sang ‘Chuyện gì đã xảy ra với bạn?’", bà bày tỏ.

Theo nhà xuất bản Flat Iron Books, What Happened to You sẽ giúp độc giả hiểu được hành vi của người khác và chính chúng ta thông qua những câu chuyện trong quá khứ của Winfrey, khi bà từng trải qua "sự tổn thương do phải đối mặt với nhiều đau buồn và nghịch cảnh khi còn nhỏ”.

Trong cuộc trò chuyện xuyên suốt cuốn sách, Winfrey và bác sĩ Perry tập trung vào việc hiểu con người, hành vi và bên trong nội tâm chúng ta. Đó là một sự thay đổi tinh tế nhưng sâu sắc trong cách tiếp cận của chúng ta đối với những tổn thương và cho phép chúng ta hiểu quá khứ của mình để dọn đường cho tương lai, mở ra cánh cửa giúp phục hồi và chữa lành một cách mạnh mẽ.

Liệu What Happened to You có được chọn để đưa vào câu lạc bộ sách của bà hay không vẫn còn là điều phải chờ xem. Tác phẩm gần đây nhất Winfrey chọn cho câu lạc bộ là bốn cuốn tiểu thuyết Gilead của nữ nhà văn Marilynne Robinson.