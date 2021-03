Oprah Winfrey dẫn dắt khán giả khi phỏng vấn Meghan Markle?

Nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey bị cáo buộc đã dẫn dắt khán giả trong cuộc phỏng vấn với Meghan Markle và Hoàng tử Harry.

Washington Post đưa tin chủ biên tờ DailyMail đã yêu cầu công ty Harpo Productions của Oprah Winfrey và kênh truyền hình CBS điều chỉnh nội dung chương trình phỏng vấn Hoàng tử Harry và vợ, Công nương xứ Sussex Meghan Markle. DailyMail cũng yêu cầu nhà sản xuất chấm dứt việc sử dụng tiêu đề các bài báo của mình làm ví dụ cho hành vi phân biệt chủng tộc.

Cuộc phỏng vấn Meghan Markle và Hoàng tử Harry đã thu hút 10 triệu người xem ngay khi phát sóng. Ảnh: CBS.

“Nhiều tiêu đề bài báo đã bị cắt khỏi ngữ cảnh hoặc cố tình chỉnh sửa trước khi đưa ra làm bằng chứng cho luận điểm Meghan bị báo Anh phân biệt chủng tộc”, bà Elizabeth Hartley, giám đốc pháp lý Associated Newspapers - công ty mẹ tờ DailyMail - trình bày trong đơn khiếu nại gửi CBS hôm 12/3.

Hartley dẫn lại ba chi tiết có nội dung “đánh lừa người xem một cách nghiêm trọng” xuất hiện trong cuộc phỏng vấn. Chúng đều xoay quanh việc Công nương xứ Sussex và chồng thổ lộ phân biệt chủng tộc đã khiến họ rời Anh và chuyển tới Mỹ sinh sống.

Meghan Markle là một “ca hiếm” của gia đình Hoàng gia Anh. Cô là nữ diễn viên ít tên tuổi tại Mỹ, con lai da đen, từng ly hôn trước khi cưới Harry. Cũng theo Washington Post, sự say mê của truyền thông Anh với cặp vợ chồng ngay từ đầu đã mang màu sắc phân biệt chủng tộc và tiêu chuẩn kép.

Associated Newspapers khiếu nại cuộc phỏng vấn của Winfrey đã dắt mũi dư luận bằng cách sử dụng ảnh chụp trang nhất DailyMail trong đoạn phim minh họa thái độ tiêu cực mà báo chí Anh dành cho Meghan.

Trong cuộc phỏng vấn, cặp vợ chồng chia sẻ nhiều bí mật khiến hình ảnh Hoàng gia Anh bị hoen ố. Ảnh: AP.

Một trong các tiêu đề trang nhất hiện ra trên màn hình viết Meghan’s seed will taint our royal family (tạm dịch: Dòng giống của Meghan sẽ làm ô uế hoàng gia). Đây là trích dẫn trực tiếp nội dung tin nhắn của bạn gái một lãnh đạo đảng cực hữu Anh. Người phụ nữ đã bị khai trừ khỏi tổ chức sau khi DailyMail công khai nội dung các tin nhắn này.

Trong một cảnh khác, CBS đăng một đoạn trích từ bài báo năm 2016 của DailyMail do chị gái của Thủ thướng Anh Boris Johnson, bà Rachel Johnson, viết. Phần hiển thị trên màn hình ghi: “Mẹ của cô Markle là một phụ nữ Mỹ Phi tóc tết lọn xuất thân bần hàn…” ngay bên dưới logo của DailyMail.

Trong đơn khiếu nại, Hartley cho biết nhận xét này nhằm khen ngợi Markle đã bổ sung sự đa dạng chủng tộc đến với gia đình Hoàng gia Anh. Bà dẫn lại câu văn tiếp theo đoạn trích: “Nếu đây là vấn đề cản trở cô thành đôi với Hoàng tử Harry, dòng máu nhà Windsors sẽ chỉ còn lại làn da trắng nhợt và mái tóc đỏ hung cùng vài gen trội khác”.

Ví dụ thứ ba bao gồm một từ ngữ bị bôi mờ trong tiêu đề trang nhất DailyMail từ năm 2017. Tiêu đề viết: Yes, they’re joyfully in love. So why do I have a (từ bị bôi mờ) worry about this engagement picture? (tạm dịch: Ừ, họ đang tận hưởng tình yêu. Thế sao ta phải lo lắng về bức ảnh đính hôn này?).

Từ bị che đi là “niggling”, một tính từ sử dụng phổ biến tại Anh với nghĩa “nhỏ nhặt và tầm thường”. Theo Hartley, việc chương trình che nó đi đã “khiến khán giả nghi ngờ nội dung từ ngữ, mà trong bối cảnh của chương trình, sẽ dẫn dắt họ tới chỗ phán đoán sai, và cho rằng chúng tôi có ý phân biệt chủng tộc”.

Đơn khiếu nại của Associated Newspapers kết thúc bằng yêu cầu hãng Harpo cũng như CBS cắt bỏ ba tiêu đều bài báo của DailyMail khỏi nội dung cuộc phỏng vấn, và cập nhật bản chỉnh sửa này trên hệ thống của nhà đài. Associated Newspapers không dự định nhờ tới sự can thiệp của pháp luật. Hiện tại, cả phía Winfrey và CBS đều không có động thái đáp ứng yêu cầu trên.

Vào ngày 12/3, đại diện Harpo Production cho biết hãng chưa có kế hoạch điều chỉnh. Theo họ, Meghan Markle và Harry đã “chia sẻ trong cuộc phỏng vấn câu chuyện của cá nhân. Chúng tôi đứng về phía đài truyền hình trong sự việc này”.