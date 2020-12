Oppo Reno5 thu hút hơn 9.000 khách đặt mua

Sự kiện ra mắt còn có sự góp mặt của nam rapper Karik. Anh trình diễn các ca khúc Quan trọng là thần thái, Do what you want. Đây là lần đầu tiên nam rapper tham gia lễ ra mắt sản phẩm mới của Oppo. Karik cho biết anh thích phiên bản bạc đa sắc và tính năng quay video hiển thị kép trên Oppo Reno5.