Oppo lần đầu ra mắt bộ vi xử lý hình ảnh NPU 6 nm tự phát triển

MariSilicon X là bộ vi xử lý NPU hình ảnh chuyên dụng đầu tiên của Oppo. Hãng gọi đây là “bước nhảy vọt công nghệ”.

Ngày 14/12, trong sự kiện thường niên Inno Day 2021, MariSilicon X trình làng và đánh dấu cột mốc quan trọng của Oppo sau hơn 10 năm đầu tư và nghiên cứu công nghệ hình ảnh trên smartphone.

Bước nhảy vọt công nghệ của Oppo

Được sản xuất trên tiến trình 6 nm, MariSilicon X tích hợp NPU (Neural Processing Unit), ISP (Image Signal Processors) và kiến trúc bộ nhớ đa tầng tiên tiến, mang lại hiệu năng mạnh mẽ và hiệu suất tiêu thụ năng lượng tối ưu. Cùng với đó là khả năng xử lý định dạng RAW theo thời gian thực, cho phép quay và xem trước trực tiếp video đêm AI 4K chất lượng cao.

MariSilicon X là bộ vi xử lý NPU hình ảnh chuyên dụng đầu tiên do Oppo phát triển.

Cụ thể, MariSilicon X tích hợp ISP mạnh mẽ cho phép chụp ảnh với dải động 20 bit 120 dB, lớn hơn gấp 4 lần so với Find X3 Pro. Nhờ đó, hình ảnh đạt độ tương phản 1.000.000:1 giữa vùng sáng nhất và tối nhất, giúp các chi tiết rực rỡ và sống động hơn.

Nhờ hiệu suất mạnh mẽ và lưu lượng dữ liệu lớn, MariSilicon X trực tiếp xử lý AI 4K và HDR Fusion 20 bit theo thời gian thực trong định dạng raw ở cấp độ pixel. Nhờ đó, MariSilicon X có thể cho hình ảnh với tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (signal-to-noise ratio) 8 dB, mở ra những khả năng mới cho công nghệ nhiếp ảnh điện toán.

MariSilicon X cũng khai thác trọn vẹn tiềm năng trên cảm biến RGBW của Oppo, hỗ trợ phân tách, kết hợp các tín hiệu RGB và W (màu trắng) để cải thiện tỷ lệ tín hiệu nhiễu trên 8,6 dB, chất lượng kết cấu hình ảnh gấp 1,7 lần, giúp cả ảnh chụp và video chân thực hơn với chất lượng cao.

MariSilicon X cho hình ảnh có độ tương phản 1.000.000:1, lớn hơn gấp 4 lần so với Find X3 Pro.

Với bộ vi xử lý NPU chuyên dụng về hình ảnh lần này, Oppo tham vọng mở ra kỷ nguyên mới trong nhiếp ảnh điện toán. Theo đó, MariSilicon X cung cấp dải tương phản động lớn và tái tạo màu sắc tốt hơn, giúp từng khung hình đều sống động và chi tiết như bức ảnh tĩnh. Nhờ vậy, người dùng có thể quay video đêm AI 4K trên điện thoại Android.

Ông Jiang Bo, Giám đốc cấp cao Oppo, cho biết: “Bộ vi xử lý NPU hình ảnh chuyên dụng lần này là bước tiến lớn nhất của Oppo, nâng cấp sức mạnh cho hệ thống hình ảnh di động và tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng”.

Công nghệ hình ảnh - ưu tiên hàng đầu

Xuyên suốt hành trình hơn 10 năm nghiên cứu công nghệ hình ảnh, Oppo thực hiện nhiều đổi mới quan trọng về mô-đun máy ảnh, ống kính và thuật toán trên những thế hệ smartphone của mình. Trong 2 năm gần đây, công nghệ hình ảnh trở thành một trong những cải tiến được hãng chú trọng nhất.

Đầu năm 2020, Find X2 Series là bộ đôi flagship đầu tiên trang bị chế độ siêu chụp đêm Ultra Night Mode 3.0. Các thuật toán phức tạp bao gồm khử nhiễu, chống rung, giảm độ sáng và tăng cường dải động của Ultra Night Mode 3.0 cho chất lượng ảnh chụp đêm ấn tượng, các chi tiết được tái tạo rõ nét, loại bỏ gần như hoàn toàn tình trạng nhiễu.

Vài tháng sau, hãng ra mắt Reno4 series với điểm nhấn là chế độ lóe sáng chân dung đêm (Night Flare Portrait). Khả năng xử lý tốt ảnh chân dung trong điều kiện thiếu sáng của Reno4 được đánh giá là nổi bật hơn hẳn trong phân khúc. Theo đó, tính năng này nhận diện tốt chủ thể trong màn đêm, đồng thời biến những đốm sáng ở background thành hiệu ứng bokeh lung linh đẹp mắt.

Cuối năm 2020, Oppo Reno5 series trở thành một trong những smarphone đầu tiên trên thị trường trang bị tính năng video phơi sáng kép (AI Mixed Portrait). Tương tự kỹ thuật double exposure (phơi sáng 2 lần) trong nhiếp ảnh, tính năng mới của Oppo cho phép người dùng tạo những thước phim nghệ thuật ấn tượng theo 2 chế độ: Silhouette Mode - kết hợp bóng chủ thể với cảnh quay nền được phủ lớp trắng nhạt và Blend Mode - giữ lại chân dung tiền cảnh với tông màu da, đồng thời phủ lớp trắng nhẹ lên cảnh quay nền.

Chất lượng ảnh chân dung trên Reno5 5G cũng được cải thiện đáng kể với thuật toán ảnh siêu nét ICE (Image Clear Engine) lần đầu được Oppo giới thiệu. Với khả năng cải thiện hiệu quả chụp ảnh nhanh lên 20-30%, tính năng này cho phép người dùng chụp nhanh các đối tượng chuyển động hoặc bắt trọn những khoảnh khắc ngắn ngủi.

Oppo Reno5 là smartphone bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay.

Tháng 5 năm nay, Oppo trình làng Find X3 Pro với cảm biến hình ảnh IMX766, trở thành một trong những smartphone trang bị camera góc siêu rộng có cảm biến lớn nhất hiện nay. Camera này hỗ trợ chế độ chụp ban đêm, HDR, chế độ AI, lấy nét tự động và lấy nét pha trên tất cả điểm ảnh tương tự camera chính. Nhờ đó, chất lượng ảnh chi tiết, độ tương phản cao và dải sáng rộng. Camera góc siêu rộng trên flagship mới nhất của Oppo khắc phục tốt hiện tượng quang sai và méo hình thường thấy ở loại camera này.

Đây cũng là model đầu tiên trang bị ống kính hiển vi (Microlens) với độ phóng đại đến 60 lần, mang đến làn gió mới cho ngành nhiếp ảnh di động.

Hai tháng sau, Oppo giới thiệu tính năng video làm đẹp chân dung AI (AI Portrait Beautification Video) trên Reno6 series. Với khả năng ghi lại chính xác 296 điểm đặc trưng trên khuôn mặt và phân tích các thông tin như giới tính, chủng tộc, tuổi tác, loại da, màu da… tính năng này có thể loại bỏ các khuyết điểm không mong muốn trên da, đồng thời giữ được những chi tiết tự nhiên vốn có nhằm làm nổi bật vẻ đẹp riêng của mỗi người. Oppo cho biết khả năng xử lý AI này được phát triển dựa trên kho thư viện gồm 8 triệu giải pháp làm đẹp.

Trong tháng 10, Oppo Reno6 series bán ra 70.000 máy trên toàn quốc.

Mới nhất, Oppo giới thiệu MariSilicon X trong sự kiện Inno Day 2021. Bộ vi xử lý NPU hình ảnh chuyên dụng này sẽ tích hợp trên thế hệ Find X tiếp theo của Oppo, dự kiến ra mắt trong quý I/2022.

Công nghệ hình ảnh mới nhất của Oppo cho thấy hãng không chỉ là thương hiệu sản xuất điện thoại, mà trở thành tập đoàn nghiên cứu và phát triển công nghệ, với mong muốn mang đến những sản phẩm và dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người dùng tận hưởng cuộc sống dễ dàng và thuận tiện hơn. Theo đó, mọi hoạt động của hãng luôn xoay quanh triết lý “Technology for mankind, kindness for the world” (tạm dịch: Công nghệ vì con người - Tử tế vì thế giới).

Sự nghiêm túc trong hoạt động R&D, tinh thần không ngừng nỗ lực trong quá trình nghiên cứu và phát triển những công nghệ mới, những thiết bị thông minh liên tục được cải tiến, tất cả cho thấy trong mỗi bước đi, mỗi hoạt động, Oppo đều lấy người dùng làm trọng tâm, đem lại trải nghiệm tốt nhất cho họ.

MariSilicon X sẽ tích hợp trên thế hệ Find X tiếp theo của Oppo.