Oppo - bước ngoặt mới của đường đua vi xử lý và smartphone gập

MariSilicon X và Find N là hai đại diện minh chứng cho khả năng sáng tạo, tầm nhìn của Oppo trong cuộc đua tự thiết kế, sản xuất vi xử lý lẫn smartphone màn hình gập.

Tại Inno Day 2021, Oppo giới thiệu 3 sản phẩm mới: Vi xử lý NPU hình ảnh chuyên dụng MariSilicon X, smartphone màn hình gập Find N và mắt kính thông minh Air Glass.

Sau sự kiện, “Find N” trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Giới công nghệ cũng bàn luận về thế hệ Find X tiếp theo, model sẽ tích hợp bộ vi xử lý hình ảnh chuyên dụng NPU đầu tiên do hãng tự phát triển.

Màn trình diễn công nghệ cuối năm ngoái của Oppo để lại nhiều dấu ấn trên thị trường, đồng thời tạo tiền đề ra đời nhiều thiết bị đáng mong chờ trong năm nay.

Tháng 11/2020, tại sự kiện trình diễn công nghệ thường niên Inno Day với chủ đề “Leap into the future” (tạm dịch: Bước vào tương lai), Oppo lần đầu ra mắt ý tưởng về mẫu điện thoại có thể cuộn (rollable concept handset) với tên Oppo X.

Model này thể hiện 3 công nghệ độc quyền do Oppo tự phát triển gồm hệ thống truyền động (roll motor powertrain), tấm plate 2 trong 1 và màn hình cường độ cao (warp track screen laminate). Nhờ đó, màn hình OLED có thể thay đổi linh hoạt từ kích thước nhỏ nhất 6,7 inch đến lớn nhất 7,4 inch tùy theo nhu cầu sử dụng.

Một năm sau, hãng giới thiệu smartphone màn hình gập đầu tiên với tên gọi Oppo Find N. Đây là câu trả lời từ nhà sản xuất về tương lai của smartphone.

Oppo Find N là kết quả của quá trình 4 năm nghiên cứu và phát triển với 6 thế hệ thử nghiệm. Smartphone màn hình gập đầu tiên của hãng sở hữu 3 công nghệ độc quyền là thiết kế bản lề với cấu tạo hình giọt nước bên trong, chế độ Flex Form và màn hình Serene.

Trở lại năm 2017, sau hơn một thập kỷ phát triển nhanh chóng, ngành công nghiệp smartphone bước đến giai đoạn bão hòa. Trong khi công nghệ và tính năng liên tục thay đổi, từ sạc nhanh, tần số quét cao, chụp ảnh nhiều tiêu cự đến kết nối 5G, màn hình điện thoại lại có những bước đi chậm hơn với hai hình thái phẳng và cong. Câu hỏi đặt ra lúc bấy giờ là: “Thế hệ tiếp theo của smartphone sẽ như thế nào?”.

Nếu có thể tìm ra cách phá vỡ giới hạn của màn hình điện thoại, đó sẽ cuộc cách mạng về hiệu quả và tính tương tác. Nhận ra điều này, Oppo bắt đầu nghiên cứu giải pháp sáng tạo trên màn hình các thế hệ smartphone của hãng.

Tháng 4/2018, thế hệ đầu tiên của nguyên mẫu thử nghiệm Find N ra đời nhưng không thông báo rộng rãi. Hãng nhận thấy thiết bị màn hình gập vẫn tồn tại các rào cản về tiện ích, độ bền và trải nghiệm người dùng. Điều đó đồng nghĩa thiết bị này chưa thực sự khả thi để đồng hành cùng người dùng hàng ngày.

Pete Lau, Giám đốc sản phẩm Oppo toàn cầu, cho biết: “Chúng tôi chỉ ra mắt những thiết bị hoàn thiện, vào thời điểm chúng sẵn sàng mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng thay vì vội vàng chạy theo xu hướng”.

Đó là lý do Oppo tiếp tục nghiên cứu và cải tiến thiết kế lẫn công nghệ trên Find N trước khi chính thức ra mắt vào cuối năm 2021.

Oppo Find N có thiết kế bản lề dạng giọt nước độc đáo nhằm mở rộng góc gập mở trên màn hình. Nhờ đó, thiết bị có nếp gấp màn hình mờ hơn 80% so với các sản phẩm khác trên thị trường, với độ bền hơn 200.000 lần gập màn hình (được chứng nhận bởi TUV).

Bản lề gập mở trên Oppo Find N tập hợp 136 thành phần với độ chính xác đến 0,01 mm, đảm bảo bản lề hoạt động trơn tru tương tự các khớp trong cơ thể người. Thiết kế này cũng giúp thiết bị có thể gập sát, cho trải nghiệm thẩm mỹ và bảo vệ màn hình tốt hơn.

Nhận xét về bản lề dạng giọt nước của Oppo, trang Forbes viết: “Bản lề giúp Find N trở thành chiếc điện thoại gập ấn tượng nhất khi màn hình gần như không có nếp gấp. Bạn có thể cảm nhận bằng tay nhưng không đáng kể. Oppo đã làm tốt điều này hơn bất kỳ hãng nào từng ra mắt smartphone gập”.

Hai công nghệ đáng chú ý khác trên Find N là chế độ Flex Form và màn hình Serene. Chế độ gập mở FlexForm cho phép thiết bị linh hoạt điều chỉnh góc trong khoảng 50-120 độ, tương ứng nhiều tình huống sử dụng khác nhau như thực hiện cuộc gọi video, tham gia cuộc họp trực tuyến, xem phim, ghi chú hoặc sử dụng camera để chụp ảnh và quay phim ở chế độ rảnh tay.

Bên cạnh đó, Find N trang bị màn hình Serene 12 lớp cho độ bền cao và khả năng bảo vệ tốt hơn. Cụ thể, màn hình phụ có kích thước 5,49 inch, độ phân giải 988 x 1972 px, được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus, tỷ lệ 18:9 mang đến sự quen thuộc khi sử dụng, thoải mái thao tác mà không cần với tay quá nhiều.

Màn hình chính có kích thước 7,1 inch, AMOLED LTPO, độ phân giải 2K, tần số quét 120 Hz. Tỷ lệ 8,4:9 cho nhiều diện tích hiển thị theo chiều dọc, giúp người dùng đọc được nhiều thông tin khi lướt web, mạng xã hội. Bảo vệ màn hình là lớp kính Flexion UTG 0,03 mm.

Đánh giá về tỷ lệ 2 màn hình trên Oppo Find N, trang The Verge viết: “Máy có thiết kế đẹp, dễ sử dụng dù mở hay gập. Sự cân bằng giữa kích thước màn hình chính và phụ trên smartphone gập của Oppo tốt hơn bất kỳ điện thoại gập nào hiện tại”.

Định vị là tập đoàn công nghệ, Oppo tin rằng hãng phải tự giải quyết những bài toán công nghệ trên các thiết bị của mình để người dùng có thể tận hưởng cuộc sống dễ dàng và thuận tiện hơn. Theo đó, hãng tập trung phát triển các công nghệ và cải thiện khả năng xử lý hình ảnh thông qua việc nâng cấp cảm biến hình ảnh, mô-đun máy ảnh và thuật toán.

Cảm biến điểm ảnh 4 trong 1, công nghệ lấy nét quang học zoom liên tục, camera tàng hình, thuật toán siêu chụp đêm,… là những cải tiến không ngừng của Oppo trong lĩnh vực hình ảnh.

Thành tựu này cũng là kết quả của sự phát triển nhiếp ảnh điện toán, bên cạnh khả năng xử lý của AI. Tuy nhiên, tiềm năng thật sự của thuật toán nhiếp ảnh điện toán trên smartphone vẫn còn là bài toán nhiều lời giải chờ các hãng công nghệ khai phá.

Từ nhiều năm trước, Oppo nhận thấy việc xử lý hình ảnh được thực hiện ở định dạng file nén RGB/YUV. Điều này cho tốc độ xử lý nhanh hơn, đồng thời không yêu cầu một thuật toán xử lý hình ảnh quá mạnh hay phần cứng tốt để hỗ trợ. Tuy nhiên, điểm bất lợi là chất lượng hình ảnh đầu vào không cao, chi tiết bị mất trong quá trình nén và không có nhiều dữ liệu để thuật toán tái tạo hình ảnh.

Theo nhà sản xuất này, việc ứng dụng sức mạnh tính toán tiên tiến vào quy trình xử lý hình ảnh có thể mở khóa sức mạnh cần thiết của nhiếp ảnh điện toán, từ đó mang đến các tính năng nổi bật như quay video 4K AI vào ban đêm.

Đây là tiền đề để hãng bắt đầu nghiên cứu quy trình xử lý hình ảnh riêng, tập trung nhóm dữ liệu RAW. Hình ảnh ở dạng này cho nhiều thông tin để làm việc nhưng cũng đòi hỏi một thuật toán đủ mạnh mà phần cứng điện thoại thường không đáp ứng được. Do đó, hãng phát triển khả năng xử lý hình ảnh RAW với trọng tâm tạo ra vi xử lý hình ảnh chuyên dụng.

Sau 3 năm phát triển, Oppo chính thức giới thiệu bộ vi xử lý NPU hình ảnh chuyên dụng đầu tiên do hãng phát triển: MariSilicon X.

Được sản xuất trên tiến trình 6 nm, MariSilicon X tích hợp NPU (Neural Processing Unit), ISP (Image Signal Processors) và kiến trúc bộ nhớ đa tầng tiên tiến, mang lại hiệu năng mạnh mẽ cùng hiệu suất tiêu thụ năng lượng tối ưu.

Thông qua việc thao tác cùng các dữ liệu hình ảnh gốc, cùng dải động 20 bit 120 dB, lớn hơn gấp 4 lần so với Find X3 Pro, MariSilicon X mang đến các video 4K chất lượng cao, trong trẻo và sắc nét hơn, mỗi khung hình sống động như ảnh tĩnh; đồng thời cho hình ảnh đạt độ tương phản 1.000.000:1 với chi tiết rực rỡ, sắc nét.

Với khả năng trực tiếp xử lý AI 4K và HDR Fusion 20 bit theo thời gian thực trong định dạng RAW ở cấp độ pixel, NPU của Oppo có thể lấy hình ảnh với tín hiệu trên nhiễu (signal-to-noise ratio) 8 dB và giữ lại hơn 30% chi tiết so với quy trình xử lý thông thường, từ đó nâng cao chất lượng hình ảnh.

MariSilicon X cũng khai thác trọn vẹn tiềm năng trên cảm biến RGBW của Oppo, hỗ trợ phân tách, kết hợp các tín hiệu RGB và W để cải thiện tỷ lệ tín hiệu nhiễu trên 8,6 dB, chất lượng kết cấu hình ảnh gấp 1,7 lần, giúp cả ảnh chụp, video chân thực hơn với chất lượng cao.

Với bộ vi xử lý NPU chuyên dụng về hình ảnh lần này, Oppo xóa bỏ dần những giới hạn trước đó, mở ra kỷ nguyên mới trong nhiếp ảnh điện toán. Đại diện hãng khẳng định với MariSilicon X, người dùng lần đầu tiên có thể quay video đêm AI 4K trên điện thoại Android với trải nghiệm “ghi lại mọi điều bạn thấy”, từ đó mở ra nhiều tiềm năng sáng tạo nghệ thuật.

Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu. Nhà sản xuất này cho biết sẽ tiếp tục cải tiến công nghệ xử lý hình ảnh để tạo ra những trải nghiệm chụp ảnh và quay phim độc đáo, trọn vẹn cho người dùng.

Từ Inno Day 2020, triết lý “Technology for mankind, kindness for the world” (tạm dịch: Công nghệ vì con người - Tử tế vì thế giới) trở thành kim chỉ nam của Oppo trong mọi hoạt động. Theo đó, hãng luôn lấy người dùng làm trung tâm, mang đến những đổi mới tích cực thông qua loạt thiết bị công nghệ của mình. Sứ mệnh này cũng được thể hiện rõ trong sự kiện thường niên mới nhất.

Sau Inno Day 2021, vi xử lý NPU hình ảnh chuyên dụng MariSilicon X và smartphone màn hình gập Find N là 2 công nghệ được quan tâm nhất, đồng thời cũng là 2 thành tựu công nghệ mới, quan trọng nhất của Oppo tính đến thời điểm hiện tại.

Theo đại diện Oppo, Find N chính thức được thương mại hóa vào đầu năm nay. Tương tự, MariSilicon X cũng sẽ tích hợp trên model Find X tiếp theo của hãng. Điều này cho thấy sự sẵn sàng của Oppo trong việc thương mại hóa các công nghệ mới nhằm nâng cao trải nghiệm của người dùng một cách nhanh nhất.

Với MariSilicon X, ông Jiang Bo, Giám đốc cấp cao Oppo, cho biết: “Bộ vi xử lý NPU hình ảnh chuyên dụng MariSilicon X là bước tiến lớn nhất của Oppo sau hơn 10 năm nghiên cứu công nghệ hình ảnh, nâng cấp đáng kể sức mạnh cho các hệ thống hình ảnh di động, hứa hẹn mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng”.

Trong khi đó với Find N, Giám đốc sản phẩm Oppo toàn cầu Pete Lau cho biết: “Bằng cách phát minh thiết kế bản lề và màn hình tốt nhất hiện nay, chúng tôi giải quyết những rào cản chính trên các điện thoại màn hình gập trước đây, như nếp gấp màn hình và độ bền tổng thể của thiết bị, từ đó nâng tầm trải nghiệm màn hình gập”.

Tầm nhìn của Oppo rất rõ ràng. Hãng không đơn thuần là nhà sản xuất điện thoại. Smartphone là công cụ để cung cấp danh mục dịch vụ công nghệ đa dạng. Cụ thể hơn, Oppo định hướng trở thành thương hiệu công nghệ hàng đầu được người dùng yêu thích.