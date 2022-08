Only C lập thành tích cao vào ngày đầu ra mắt ca khúc mới

Tái xuất với sản phẩm mới “Người đáng thương là anh”, Only C thu về thành tích ấn tượng khi tiến đến vị trí thứ 6 #zingchart real-time chỉ sau 24 tiếng phát hành.

Tối 3/8, Only C chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Người đáng thương là anh. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện - em trai của Only C - sáng tác. Suốt hơn 10 năm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, Only C giữ vững phong độ trên đường đua Vpop. Hầu hết tác phẩm của anh đều gặt hái thành tích nổi bật khi ra mắt.

Người đáng thương là anh không nằm ngoài số đó. Chỉ sau 24 giờ trình làng, ca khúc thu hút sự quan tâm của khán giả và lập thành tích cao khi đang chiếm giữ vị trí thứ 6 #zingchart real-time. Với số lượt nghe tăng trưởng khả quan, nhiều khả năng hit mới của Only C nhanh chóng tiến vào top 5 bảng xếp hạng.

Người đáng thương là anh nhanh chóng giữ vị trí thứ 6 #zingchart real-time.

Lần trở lại này, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ quay về với thế mạnh là dòng nhạc pop nhẹ nhàng pha trộn âm hưởng R&B. Chất nhạc này từng được anh áp dụng ở hit trước Đau để trưởng thành và Yêu là tha thu.

Người đáng thương là anh nói lên tâm trạng và nỗi niềm riêng của người đàn ông khi ở bên cạnh một người phụ nữ mang tổn thương trong lòng. Giọng ca sinh năm 1988 mong muốn gửi gắm tình cảm thật của chàng trai trong bài hát, bởi dù là đàn ông hay phụ nữ cũng đều có góc khuất, họ không nói ra không có nghĩa là không đau khổ.

Lời bài hát đậm chất tự sự, khiến người nghe thổn thức, suy ngẫm về những tâm tư trong tình yêu: “Có người từng nói càng yêu lâu lại càng đau, ừ thì đúng hết chỉ khác một điều: Chúng ta chỉ vốn dĩ là bạn thôi”, “Vậy người đáng thương là anh, dùng nước mắt để dỗ dành là điều duy nhất mà anh sẽ có quyền làm đúng không?”…

Only C có nhiều ca khúc được cộng đồng âm nhạc yêu thích.

Only C được đánh giá là một trong những "chuyên gia tạo hit" của Vpop hiện nay. Anh từng chiếm giữ vị trí đầu bảng với 3 bản hit Yêu là tha thu, Đau để trưởng thành, Đếm ngày xa em. Nhiều ca khúc khác vào top 10 bảng xếp hạng như Có lẽ anh chưa từng, Quan trọng là thần thái, Não cá vàng, Thấy là yêu thương, Yêu đơn phương...

Bên cạnh Người đáng thương là anh, trong năm nay, nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện có nhiều sáng tác thu hút thị trường. Chạy về khóc với anh (Erik) thống trị top 1 #zingchart suốt 3 tuần, đạt 63 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Sau lưng anh có ai kìa (Thiều Bảo Trâm) giữ hạng 2 #zingchart tuần, 24 triệu lượt nghe.