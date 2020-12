Ông Vương Đình Huệ: Phòng chống tham nhũng là đặc sản của Hà Nội

Bí thư Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong đấu tranh chống tham nhũng, phải ngừa là chính vì địa phương như Hà Nội rất khó có cơ hội rút kinh nghiệm.

Ngày 23/12, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn thành phố.

Theo Bí thư Hà Nội, công tác phòng, chống tham nhũng đã được Thành ủy Hà Nội thực hiện xuyên suốt thông qua các chương trình công tác. Chương trình số 10 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) sẽ được triển khai trong quý I/2021.

“Đây có thể coi là đặc sản của Hà Nội, bởi rất hiếm tỉnh, thành phố có chương trình công tác toàn khóa về phòng, chống tham nhũng kéo dài xuyên suốt trong nhiều khóa như Hà Nội”, ông Huệ nói.

Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Thành ủy quan tâm, chỉ đạo. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền được đề cao. Công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, xét xử, truy tố có chuyển biến tích cực.

"Kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, thực hiện văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức cũng được siết chặt. Nổi bật là Thành ủy Hà Nội đã đưa 50 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo", ông Huệ thông tin.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ. Ảnh: HNM.

Theo Bí thư Thành ủy, công tác này góp phần tạo môi trường lành mạnh cho đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, được bạn bè quốc tế ghi nhận, nhân dân đồng tình ủng hộ.

"Sự phát triển mạnh mẽ của Hà Nội trong những năm qua là minh chứng rõ nét cho những hiệu quả tích cực mang lại từ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng", Bí thư Huệ nói.

Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng bộ TP cho rằng còn tồn tại, hạn chế. Dự báo, nắm tình hình, xử lý vi phạm còn chậm trễ. Quản lý đất đai và trật tự xây dựng, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn bất cập.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan nội chính, tư pháp của TP thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

“Lấy phòng ngừa là chính và khi phát hiện phải xử lý dứt điểm kịp thời. Với địa bàn đặc biệt quan trọng như thủ đô Hà Nội, khó có điều kiện để rút kinh nghiệm”, ông Vương Đình Huệ nói và yêu cầu các đơn vị giải quyết dứt điểm kết luận sau thanh tra, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân cố tình không thực hiện.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức cho biết từ năm 2013 đến nay, Đảng bộ thành phố ban hành 2 chương trình về phòng, chống tham nhũng; thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Thành ủy làm trưởng ban.

Với gần 2.500 cuộc thanh tra, thành phố đã phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý, thu hồi 2.450 tỷ đồng , sử dụng có hiệu quả 1.055 ha đất; kiến nghị xử lý 417 tập thể, 622 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 42 vụ.