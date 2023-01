Ông Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết các lực lượng công an tại TP.HCM

Chiều 21/1 (30 Tết), ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng đoàn công tác tới thăm, chúc Tết lực lượng Công an TP.HCM dịp đón Xuân Quý Mão 2023.

Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại buổi thăm, ghi nhận các kết quả trong năm 2022, ông Võ Văn Thưởng đánh giá Công an TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Kết quả này đã được Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM ghi nhận, biểu dương. Lưu ý một số công tác trong năm 2023, ôngb Võ Văn Thưởng nhấn mạnh 2023 là năm bản lề, là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM tới năm 2030, tầm nhìn 2045.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tặng quà Tết lực lượng Công an TP.HCM. Ảnh: Thành Chung/TTXVN.

Những công tác quan trọng trong năm 2023 đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền TP và lực lượng Công an TP.HCM những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn. Theo ông Võ Văn Thưởng, là lực lượng công an trên địa bàn đô thị lớn nhất cả nước, nơi “các loại tội phạm dường như loại nào cũng có”, các cán bộ chiến sỹ Công an TP.HCM phải có sự nỗ lực, hy sinh, cố gắng rất lớn để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn tin cậy lực lượng Công an Nhân dân và mong muốn sự nỗ lực của lực lượng để sự tin cậy đó ngày càng được bồi đắp.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng gửi lời chúc Tết Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an TP.HCM năm mới sức khỏe, đoàn kết và tiếp tục phát huy những thành tích, kinh nghiệm đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, lập nhiều chiến công mới, góp phần to lớn cho sự phát triển của TP.HCM, sự bình yên cho nhân dân thành phố nói riêng và sự phát triển, bình yên của đất nước nói chung.

Báo cáo với đoàn, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết năm 2022, Công an TP.HCM đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM; xây dựng và triển khai quyết liệt, đạt hiệu quả cao Nghị quyết, chương trình công tác năm 2022. Qua đó, đảm bảo ổn định tình hình, giữ vững an ninh, trật tự, an dân, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế thành phố. So với năm 2019 – năm trước đại dịch Covid-19, số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm 156 vụ, số vụ tai nạn giao thông đường bộ giảm 1.398 vụ, số vụ cháy giảm 147 vụ…

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Chung/TTXVN.

Theo thiếu tướng Lê Hồng Nam, để đảm bảo an ninh an toàn trong dịp Tết Quý Mão 2023, Công an TP.HCM đã ban hành 20 kế hoạch, thông báo triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, Công an TP.HCM đã mở cao điểm trấn áp tội phạm; tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các điểm bắn pháo hoa và lễ hội đông người; tăng cường công tác trao đổi thông tin để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch…

Đồng thời, Công an TP.HCM tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa cháy nổ. Trong những ngày Tết, lực lượng công an các địa phương ứng trực 100% quân số, sẵn sàng huy động khi cần thiết.

Cùng ngày, ông Võ Văn Thưởng đã tới thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Võ Văn Thưởng gửi lời động viên tới toàn thể cán bộ chiến sĩ. Trong những ngày vui sum họp gia đình, nhiều đồng chí cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động phải làm nhiệm vụ thường trực, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận sự hy sinh, đóng góp của các lực lượng.