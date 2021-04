Ông Võ Trọng Hải làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đại tá Võ Trọng Hải làm Giám đốc Công an Nghệ An

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.