Ông Trump xung trận 'chiến trường' Michigan tới hơn 1h sáng

Michigan, với 16 phiếu đại cử tri, nằm trong nhóm “bức tường xanh” và có truyền thống bầu cho ứng viên đảng Dân chủ. Do vậy, năm 2016 trở thành một cú sốc khi ứng viên Hillary Clinton bị đánh bại sít sao bởi ông Trump tại đây. Dự báo của Five Thirty Eight, cập nhật 2/11, cho thấy tỷ lệ Trump 45,4% - Biden 53,6%.