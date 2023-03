Ông Trump xuất bản sách, công bố thư riêng các lãnh đạo

Ông Trump sắp ra mắt một cuốn sách tập hợp 150 bức thư riêng các nhà lãnh đạo thế giới và nhiều ngôi sao gửi cho ông trong suốt 40 năm.

Cuốn sách sẽ được ra mắt tháng 4 tới. Ảnh: Winning Team Publishing.

Theo tin từ Axios ngày 9/3, cuốn sách này có tên Letters to Trump, gồm 150 bức thư riêng được viết cho ông Trump trong hơn 40 năm.

Nội dung cuốn sách này là các bức thư từ “tổng thống, thành viên hoàng gia, người nổi tiếng và những người khổng lồ trong lĩnh vực kinh doanh” gửi cho ông Trump. Mỗi bức đều được đính kèm ảnh và bình luận của Trump.

Theo Axios, những nhân vật lớn trong này bao gồm "Ronald Reagan, Bill Clinton, Công nương Diana, Ted Kennedy, Mario Cuomo, Arnold Palmer, Jay Leno, Liza Minnelli, Regis Philbin và nhiều người khác nữa".

Đáng chú ý, trong số này sẽ có cả những bức thư từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Theo The Guardian, năm 2018, ông Trump đã phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Virginia rằng ông và ông Kim “có mối quan hệ khó khăn nhưng sau đó đã được cải thiện đáng kể. Ông ấy đã viết cho tôi những lá thư rất đẹp và chúng là những lá thư tuyệt vời”.

Theo Axios, bức thư bà Winfrey gửi vào năm 2000, năm Trump suýt tranh cử tổng thống, có đoạn: “Thật tiếc là chúng ta không cùng tranh cử. Chúng ta là một đội!”.

Một bức thư bà Winfrey gửi ông Trump. Ảnh: Winning Team Publishing.

Phản hồi sau khi đọc bản thảo cuốn sách, bà Winfrey nói rằng những lời khen ngợi ông Trump đưa vào cuốn sách khiến bà khá xúc động.

Tuy nhiên, việc ông Trump lưu giữ các tài liệu mật đang là một chủ đề bị Jack Smith, cố vấn đặc biệt Mỹ điều tra. Hành động này diễn ra theo lệnh của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland.

Cuốn sách mới sẽ được xuất bản vào ngày 25/4 và do Winning Team Publishing phát hành. Đây cũng là công ty năm ngoái giới thiệu Our Journey Together - một cuốn sách ảnh về thời gian ông Trump làm tổng thống Mỹ.

Giống Our Journey Together, cuốn Letters to Trump cũng có giá không hề rẻ, 99 USD cho ấn phẩm thường và 399 USD cho ấn bản có chữ ký.

Sergio Gor, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Winning Team Publishing, thông tin với Axios: "Từ rất lâu trước khi bước vào chính trường, Donald Trump đã có một cuộc đời phi thường. Không có cuốn sách nào làm nổi bật các mối quan hệ mang tính biểu tượng của ông ấy như Letters to Trump!."