Ông Trump và bà Melania đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân

Trước khi tổ chức lễ cưới vào năm 2005, ông Trump yêu cầu bà Melania ký vào thỏa thuận tiền hôn nhân. Mọi điều khoản trong đó đều được giữ bí mật cho đến lúc đôi bên ly hôn.

Khi cưới người vợ thứ ba kém 24 tuổi - bà Melania Knauss - vào năm 2005, ông Donald Trump đã là doanh nhân thành đạt với khối tài sản khổng lồ.

Trước lúc nói lời hẹn thề trên thánh đường, ông Trump đã yêu cầu cựu người mẫu Slovenia ký thỏa thuận tiền hôn nhân - tương tự 2 cuộc hôn nhân trước đó của ông.

Theo Business Insider, thỏa thuận này có thể đề cập tới tiền bạc, nhà cửa hoặc bất cứ thứ gì mà người trong cuộc cho là đủ giá trị để bảo vệ. Những điều khoản cũng có thể được sửa đổi trong quá trình hôn nhân để phù hợp với sự giàu có gia tăng của vợ hoặc chồng.

Ông Trump yêu cầu vợ ký thỏa thuận tiền hôn nhân trước khi cử hành hôn lễ. Ảnh: Reuters.

Thỏa thuận cũng được giữ kín cho đến khi các điều khoản được giải quyết trong một vụ ly hôn.

Khi đệ nhất phu nhân đương nhiệm đứng ra bảo vệ chồng trước thất bại với ông Joe Biden, Omarosa Manigault Newman - cựu trợ lý chính trị của Tổng thống Donald Trump - bất ngờ nói rằng bà Melania đang “đếm từng phút cho đến khi ông Trump hết nhiệm kỳ và bà có thể ly hôn”.

Năm 2018, Newman từng nói nếu bà Melania cố gắng khiến chồng xấu hổ và rời bỏ khi ông đương nhiệm, Tổng thống Trump sẽ tìm cách trừng phạt vợ. Tuy nhiên, người phát ngôn của đệ nhất phu nhân nhanh chóng khẳng định Newman không hề biết gì về bà Melania.

Vì mọi thông tin về thỏa thuận tiền hôn nhân của ông Trump và bà Melania được giữ bí mật, nhiều người luôn thắc mắc điều gì sẽ xảy ra khi họ ly dị.

Bà Melania từng cố thỏa thuận lại

Năm 2018, tạp chí Town and Country từng có bài phỏng vấn nhiều luật sư xung quanh thỏa thuận hôn nhân giữa ông Trump và người vợ thứ ba.

Trong đó, Thomas Kretchmar - luật sư tại Công ty luật Chemtob Moss & Forman - nhận định: “Thông thường, trong một cuộc hôn nhân có giá trị tài sản lớn ở New York, thỏa thuận tiền hôn nhân chủ yếu được thiết kế để bảo vệ những gì hai người đã sở hữu trước hôn nhân, thay vì thứ có thể được tích lũy trong tương lai”.

Peter Stambleck - luật sư từ Công ty pháp lý Aronson Mayefsky & Sloan ở New York - cho rằng họ có thể sử dụng thỏa thuận kiểm soát về tên sở hữu.

Ông nói: “Trong trường hợp hai người ly hôn, mọi thứ có tên của ông Trump sẽ là của ông ấy và tương tự đối với người vợ. Các tỷ phú có cấu trúc tài sản phức tạp, gồm công ty vỏ bọc, công ty TNHH, các khoản đầu tư vào các công ty khác... Mục tiêu chính của thỏa thuận tiền hôn nhân là tránh phải chia phần đó, đồng thời tránh phiền phức khi phải trình toàn bộ giấy tờ và đưa cho kế toán kiểm tra”.

Bên cạnh đó, Stambleck cũng cho rằng bà Melania có thể được phép giữ lại toàn bộ trang sức từng được chồng tặng trong cuộc hôn nhân.

Luật sư Stambleck khẳng định thêm: “Ở bang New York, việc cố gắng lật đổ thỏa thuận tiền hôn nhân là một trở ngại rất lớn”.

Theo luật sư, thỏa thuận tiền hôn nhân chủ yếu được thiết kế để bảo vệ những gì vợ và chồng đã sở hữu trước hôn nhân. Ảnh: Getty.

Về Barron Trump - con chung duy nhất giữa Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân, Jacqueline Newman - công tác ở Công ty luật Berkman Bottger Newman & Rodd - tin rằng bà Melania sẽ giành được quyền nuôi con trai và nhận được số tiền trợ cấp khổng lồ để nuôi dưỡng cậu bé.

Khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống vào năm 2016, bà Melania không lập tức chuyển đến Nhà Trắng mà ở lại New York với lý do muốn con trai Barron có thể học nốt năm học. Điều này từng gây ra đồn đoán rằng cuộc hôn nhân của họ đã trở nên căng thẳng.

Tuy nhiên, một lời giải thích khác được Mary Jordan - phóng viên tờ Washington Post - đưa ra trong cuốn sách The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (tạm dịch: Nghệ thuật làm ăn: Câu chuyện chưa kể về Melania Trump). Theo đó, bà Melania muốn lợi dụng chiến thắng của chồng để đàm phán lại thỏa thuận tiền hôn nhân giữa họ.

“Bà ấy muốn có văn bản ghi rõ ràng rằng đối với các cơ hội tài chính và thừa kế, Barron sẽ được đối xử công bằng như 3 người con lớn của ông Trump”, Jordan cho biết.

Ông Trump mất gì sau 2 lần ly hôn?

Theo tạp chí Town and Country, trong hai lần kết hôn trước đây, ông Trump đều yêu cầu nửa kia ký thỏa thuận tiền hôn nhân với những điều khoản khá khó chịu.

Sau 13 năm chung sống, ông Trump và người vợ đầu tiên - bà Ivana Zelnicek - đã đệ đơn ly hôn vào tháng 12/1990. Trước đó, hai người đã có 4 lần điều chỉnh thỏa thuận tiền hôn nhân dựa theo sự thay đổi của tình hình tài chính.

Mặc dù bà Ivana chưa từng thừa nhận, bà được cho là đã nhận được 10 triệu USD , 650.000 USD /năm tiền cấp dưỡng nuôi con, căn hộ ở New York, biệt thự ở Connecticut và được phép tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida mỗi năm một lần.

Ông Trump và người vợ đầu tiên có 3 con chung. Sau khi ly hôn, bà Ivana nhận được 650.000 USD /năm tiền trợ cấp nuôi con. Ảnh: Getty.

Tạp chí Vanity Fair từng có được bản sao thỏa thuận tiền hôn nhân của Tổng thống Trump và người vợ thứ hai - bà Marla Maples.

Theo đó, để tránh rắc rối như ở cuộc hôn nhân đầu tiên, ông Trump đưa ra yêu cầu rằng nếu ly hôn, bà Maples không được phép xuất bản “bất kỳ nhật ký, hồi ký, bức thư, câu chuyện, bức ảnh, cuộc phỏng vấn, bài báo hoặc mô tả dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là hư cấu hay không, chi tiết về cuộc hôn nhân” của họ.

Luật sư Christina Previte nói rằng có khả năng bà Melania cũng đã đồng ý với những điều khoản tương tự.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng nói rõ sẽ ngừng chu cấp 100.000 USD /năm tiền nuôi dưỡng con gái Tiffany khi cô bước sang tuổi 21 hoặc có công việc toàn thời gian, nhập ngũ hoặc gia nhập Quân đoàn Hòa bình.

Sau cuộc ly hôn, bà Maples khởi kiện và được bồi thường 2 triệu USD - số tiền khá khiêm tốn so với những gì người vợ đầu nhận được, do lúc đó ông Donald Trump gặp khó khăn về tài chính.