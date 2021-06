Ông Trump từng muốn Covid-19 mang đi cựu cố vấn an ninh quốc gia

Một cuốn sách sắp được xuất bản tiết lộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng hy vọng Covid-19 sẽ “cướp đi” cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, theo Guardian.

Thông tin này được tiết lộ trong cuốn Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History (tạm dịch: Kịch bản ác mộng: Bên trong chính sách của chính quyền Trump ứng phó với đại dịch lịch sử) của hai phóng viên Yasmeen Abutaleb và Damian Paletta từ tờ Washington Post.

Theo các tác giả, trong một cuộc họp với các quan chức năm 2020, sau một câu nói đùa về đại dịch Covid-19, ông Trump nói: “John Bolton… Hy vọng Covid sẽ cướp đi John”.

Mối quan hệ giữa ông Trump và ông Bolton trở nên căng thẳng sau khi cựu cố vấn xuất bản cuốn sách về những ngày ở Nhà Trắng. Ảnh: NBC.

Cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton là người đã xuất bản cuốn sách đình đám về thời gian ông phục vụ trong Nhà Trắng năm 2020, trong đó nhiều lần chỉ trích cựu tổng thống. Ông Trump đã cố gắng không để cuốn sách này đến tay công chúng nhưng không thành công.

Bên cạnh thông tin này, Nightmare Scenario cũng tiết lộ ông Trump từng có ý định đưa những người Mỹ mắc Covid-19 đến nhà tù bên vịnh Guantanamo, Cuba ở thời kỳ đầu đại dịch.

Cuốn sách cũng chỉ ra sai lầm ông Trump trong đối phó với dịch bệnh, cũng như cách chính quyền Mỹ cố gắng ngăn cơ quan y tế cung cấp thông tin đúng đắn về đại dịch Covid-19.

Đây là một trong nhiều cuốn sách sắp được xuất bản về những bí mật trong Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump.

Hai nhà báo Carol Leonnig và Philip Rucker sẽ xuất bản cuốn I Alone Can Fix It: Donald J. Trump’s Catastrophic Final Year (tạm dịch: Một mình tôi có thể sửa chữa: Năm cuối cùng thảm họa của Donald J. Trump) vào tháng 7. Cũng trong tháng này, cuốn Landslide (tạm dịch: Thắng lợi lớn) của Michael Wolff cũng sẽ ra mắt bạn đọc.