Ông Trump sắp bay tới New York trình diện

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/4 (giờ địa phương) sẽ bay từ bang Florida tới thành phố New York để ra trình diện trước tòa án vào một ngày sau đó, Reuters đưa tin.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Phiên tòa dự kiến được tổ chức vào 14h15 ngày 4/4 (giờ Mỹ, tức 1h15 ngày 5/4 giờ Việt Nam). Sau phiên tòa, ông Trump sẽ trở về bang Florida và có bài phát biểu tại dinh thự Mar-a-Lago vào 20h15 cùng ngày (giờ địa phương, tức 7h15 ngày 5/4 giờ Việt Nam).

Để chuẩn bị cho phiên tòa, cảnh sát New York đã dựng rào chắn gần tòa tháp Trump - nơi ông Trump sẽ trú ngụ đêm 3/4 - và tòa án quận Manhattan. Lực lượng cảnh sát cũng đã chuẩn bị cho khả năng nổ ra biểu tình.

"Các nhân viên cảnh sát đã được đặt vào tình trạng cảnh giác. Sở cảnh sát sẵn sàng ứng phó nếu cần thiết và sẽ đảm bảo mọi người có thể thực hiện quyền của mình một cách ôn hòa", Sở Cảnh sát New York (NYPD) cho biết.

Bên cạnh đó, nhiều phòng xử án của tòa cũng sẽ phải đóng cửa trước phiên tòa xử ông Trump.

Hôm 30/3, ông Trump bị đại bồi thẩm đoàn quận Manhattan (New York) quyết định truy tố với cáo buộc trả tiền “bịt miệng” nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels năm 2016.

Bà Daniels nói rằng ông Trump từng ngủ với mình khi đã kết hôn. Trong khi đó, ông Trump bác bỏ cả tuyên bố này lẫn cáo buộc trả tiền cho bà Daniels để đổi lấy sự im lặng.

Ông Trump là vị cựu tổng thống đầu tiên bị truy tố với cáo buộc hình sự trong lịch sử nước Mỹ.

Trong phiên tòa ngày 4/4 tới, ông Trump sẽ bị lấy vân tay và chụp ảnh. Luật sư của vị cựu tổng thống tuyên bố ông sẽ không nhận tội.

“Chúng tôi sẽ nói rất to và đầy kiêu hãnh rằng (ông Trump) không có tội”, ông Joe Tacopina, luật sư của ông Trump, hôm 2/4 cho biết trên chương trình “State of the Union” của CNN.

Các cáo buộc cụ thể nhằm vào ông Trump sẽ chỉ được công bố vào ngày 4/4.