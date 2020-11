Ông Trump sa thải quan chức từng tuyên bố 'bầu cử 2020 an toàn'

Tổng thống Donald Trump ngày 17/11 sa thải một quan chức cấp cao của Bộ An ninh Nội địa. Người này từng bác bỏ các tuyên bố về gian lận bầu cử trên diện rộng của ông Trump.

Tổng thống Trump tuyên bố trên Twitter rằng ông sẽ sa thải Chris Krebs, Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) sau khi ông này tuyên bố "không có bằng chứng cho thấy bất kỳ hệ thống bỏ phiếu nào xóa hoặc làm mất phiếu bầu, thay đổi phiếu bầu hoặc xâm phạm phiếu bầu theo bất kỳ cách nào", CNN đưa tin.

"Tuyên bố gần đây của Chris Krebs về an ninh của cuộc bầu cử 2020 rất không chính xác vì cuộc bầu cử này có nhiều hành vi không phù hợp và gian lận", ông Trump viết trên Twitter trước khi tiếp tục đưa ra nhiều cáo buộc vô căn cứ về cuộc bầu cử. "Do đó, Chris Krebs đã bị cho thôi chức vụ Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức".

Trước cuộc bầu cử, ông Krebs thường lặng lẽ phản bác những tuyên bố lặp đi lặp lại của tổng thống về các phiếu bầu qua thư. Tuy nhiên, ông Krebs đã cố gắng để không trông như thể đang chỉ trích sếp của mình tung tin giả.

Chris Krebs, Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng của Bộ An ninh Nội địa, đã bị Tổng thống Trump sa thải. Ảnh: AP.

Sau cuộc bầu cử, ông Krebs đã áp dụng cách tiếp cận mạnh mẽ hơn. Ông thường xuyên đăng trên Twitter - thường kèm theo các biểu tượng cảm xúc còi báo động màu đỏ - factcheck các tuyên bố và thuyết âm mưu đang được ông Trump, các đồng minh và những người ủng hộ của ông trên khắp đất nước, thúc đẩy.

Ông Krebs phụ trách một cuộc cải tổ được nhiều người khen ngợi về các nỗ lực an ninh mạng và tăng cường phối hợp với các chính quyền địa phương và tiểu bang với tư cách là giám đốc đầu tiên của CISA. Ông là một trong những quan chức an ninh quốc gia quan trọng nhất của liên bang phụ trách giám sát bầu cử.

Theo CISA, nước ngoài không thể ảnh hưởng đến bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào và đó là "cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ". Đây là tuyên bố khiến Tổng thống Trump quyết định sa thải ông Krebs vào tối 17/11.