Ông Trump nộp báo cáo tài chính cá nhân

Ông Trump lại đến New York để đối mặt rắc rối pháp lý

Cựu Tổng thống Donald Trump đã trở lại New York hôm 13/4 để tham dự buổi lấy lời khai trong vụ kiện dân sự do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James dẫn dắt.