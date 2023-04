Ông Trump nói nhân viên tòa án 'phát khóc' khi ông bị bắt

Tám nghị sĩ Mỹ tiếp cận hồ sơ mật tìm thấy ở nhà ông Biden - Trump

Gang of Eight - nhóm nhà lãnh đạo quốc hội có quyền truy cập an ninh cấp cao nhất - đã nhận được quyền tiếp cận các tài liệu mật tìm thấy trong nhà của ông Biden và ông Trump.