Những quảng cáo về chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đã không còn hoạt động, trái ngược hoàn toàn với đối thủ Joe Biden.

Ghi nhận từ Facebook Ads Library, bài viết cuối cùng được ông Trump chạy quảng cáo vào ngày 1/11 với nội dung “America is the greatest country in the world" (tạm dịch: Mỹ là quốc gia tuyệt nhất thế giới) đã không còn hoạt động. Những quảng cáo khác cũng không còn hiệu lực trong bối cảnh cuộc tranh cử đang đi đến những bước cuối cùng.

Trong khi đó, đối thủ của ông Trump là Joe Biden từ đảng Dân chủ vẫn tích cực chạy quảng cáo trên Facebook. Chỉ trong ngày 2/11, có hơn 50 nội dung được tài khoản Joe Biden chạy quảng cáo, trong đó khoảng 20 nội dung đang hoạt động.

Ông Trump đã ngừng chạy toàn bộ quảng cáo trên Facebook.

Mạng xã hội là một trong những công cụ vận động tranh cử đáng chú ý khi 2 ứng viên rất tích cực chạy quảng cáo. Hai ứng viên tổng thống được cho đã chạy hàng chục nghìn quảng cáo trên Facebook chỉ trong một tuần.

Từ 25/10-31/10, trang của ông Joe Biden đã chi hơn 6,1 triệu USD cho 19.336 quảng cáo trên Facebook. Trong khi đó, ông Trump dành ngân sách 2,9 triệu USD cho 53.817 quảng cáo. Các nhóm bên ngoài liên kết với ứng viên như Biden Victory Fund chi thêm 2,8 triệu USD cho 6.814 quảng cáo, còn Trump Make America Great Again Committee là 1,5 triệu USD cho 6.685 quảng cáo.

Số liệu tổng hợp cũng cho thấy chiến dịch tranh cử của ông Trump trả tiền quảng cáo trên Facebook ít hơn so với đối thủ. Từ tháng 8, đương kim tổng thống chi 57,7 triệu USD , thấp hơn so với 74,2 triệu USD của ông Biden. Hơn 50.000 mẩu quảng cáo đã được chạy với khả năng tiếp cận hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn người.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump bị cho là gặp khó khăn do thiếu kinh phí. Ảnh: Reuters.

Thống kê từ Markup cho thấy Facebook thu phí quảng cáo từ ông Biden cao hơn so với ông Trump. Từ 1/7 đến 13/10, Facebook đã tính giá quảng cáo cho ông Biden đắt hơn trung bình 2,5 USD cho 1.000 lượt tiếp cận so với ông Trump, dù quảng cáo hướng đến nhóm đối tượng tại cùng khu vực.

Sự khác biệt rõ nhất vào tháng 7 và tháng 8 khi chiến dịch của ông Biden chi trung bình 34,34 USD cho 1.000 lượt tiếp cận, cao gần gấp đôi so với ông Trump ( 16,55 USD ). Tổng cộng, cả 2 đã chi hơn 183 triệu USD cho quảng cáo trên Facebook và Instagram từ đầu năm đến nay.

Trước khi cắt quảng cáo trên Facebook, ông Trump cũng đã ngừng chạy quảng cáo vận động tranh cử trên truyền hình. Một số nhận định cho rằng chiến dịch của ông Trump gặp khó khăn về tài chính do chiến lược chi tiêu không hợp lý.

Mạng lưới gây quỹ của ông Trump từng huy động được một tỷ USD từ đầu năm 2017, nhưng giờ đây, chiến dịch của ông đang cạn tiền. Theo AP, tổng thống Mỹ chi 10 triệu USD mua quảng cáo trận Super Bowl (chung kết bóng bầu dục Mỹ) dù chưa biết đối thủ. Các cố vấn cũng tiêu tiền một cách hoang phí, chẳng hạn như cựu Giám đốc Tranh cử của ông Trump, Brad Parscale bỏ tiền mua xe sang...