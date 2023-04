Ông Trump lại đến New York để đối mặt rắc rối pháp lý

Cựu Tổng thống Donald Trump đã trở lại New York hôm 13/4 để tham dự buổi lấy lời khai trong vụ kiện dân sự do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James dẫn dắt.

Cựu Tổng thống Donald Trump trở lại tòa nhà Trump Tower sau khi bị truy tố trong vụ việc của bà Stormy Daniels. Ảnh: Reuters. Theo Reuters, công ty của ông Trump đang đối mặt với cáo buộc lừa đảo trong vụ kiện của bà James và được yêu cầu phải bồi thường số tiền 250 triệu USD . Buổi lấy lời khai không được tổ chức công khai và không gây sự chú ý từ công chúng như quá trình ông Trump bị buộc tội trong vụ việc trả tiền "bịt miệng" nữ diễn phim người lớn Stormy Daniels vào tuần trước. Ông Trump, người đang tham gia cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, đã đến trình diện tại văn phòng của Tổng chưởng lý James tại khu Hạ Manhattan. Tại đây, ông sẽ phải trả lời các câu hỏi về hoạt động kinh doanh của mình. Một số người biểu tình tập trung trước văn phòng của Tổng chưởng lý James khi ông Trump đến. Một người trong đó cầm tấm biển có ghi "Không ai đứng trên luật pháp". Bà James cáo buộc ông Trump có hành vi lừa đảo trong một thập kỷ thông qua thao túng giá trị bất động sản và khai khống tài sản cá nhân, từ đó nhận được những khoản vay với điều kiện có lợi hơn và được hưởng ưu đãi thuế. Phiên tòa xử vụ kiện của bà James sẽ diễn ra vào ngày 2/10. Nội dung buổi lấy lời khai ngày 13/4 có thể được dùng để phản bác những tuyên bố được ông Trump đưa ra trước tòa hoặc sử dụng làm lời khai trong trường hợp vị cựu tổng thống này từ chối xuất hiện trong phiên xét xử. Đây không phải lần đầu tiên ông Trump đến trình diện tổng chưởng lý bang New York. Trong một buổi lấy lời khai vào tháng 8/2022, trước khi vụ kiện được trình lên tòa án, ông Trump đã viện dẫn tu chính án thứ 5 - điều luật giúp một người không bị ép phải nói những điều bất lợi cho bản thân - hơn 400 lần. "Cuối cùng tôi cũng có cơ hội để chứng minh rằng mình đã xây dựng một doanh nghiệp tuyệt vời, hiệu quả và có giá trị", cựu Tổng thống Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social trước buổi lấy lời khai ngày 13/4. Trong tuyên bố trên, ông Trump đã chỉ trích bà James vì có hành vi "áp bức" đối với vị cựu lãnh đạo Mỹ. Vị tổng thống thứ 45 cũng chỉ trích thẩm phán chủ trì phiên xét xử vụ kiện lừa đảo của ông và công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg, người đứng sau quá trình truy tố ông Trump trong vụ việc vào tuần trước.