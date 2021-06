Cựu tổng thống Mỹ nhận định Bitcoin là trò lừa đảo, cho rằng đồng USD sẽ trở thành "loại tiền tệ của thế giới".

Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business ngày 7/6, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan điểm không ủng hộ Bitcoin, nhấn mạnh tầm quan trọng của đồng USD.

"Bitcoin dường như trò lừa đảo... Tôi không thích Bitcoin bởi nó là loại tiền cạnh tranh với đồng USD. Về bản chất, Bitcoin là đối thủ của USD. Tôi muốn USD trở thành loại tiền tệ của thế giới, đó là điều tôi luôn nhấn mạnh", ông Trump cho biết.

Cựu Tổng thống Trump cho rằng Bitcoin là trò lừa đảo. Ảnh: Fox.

Đây là cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi của ông Trump sau khi rời Nhà Trắng hồi tháng 1, nhưng không phải lần đầu cựu tổng thống Mỹ trả lời tiêu cực về Bitcoin. Tháng 7/2019, ông Trump từng tuyên bố "không phải fan của Bitcoin và tiền mã hóa" do "sự biến động giá khó lường, không phải tiền và giá trị dễ bay hơi" của chúng.

Theo Forbes, chính quyền ông Trump từng muốn ban hành quy định kiểm soát chặt tiền mã hóa. Trong nhiệm kỳ, ông thường xuyên yêu cầu cựu Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin cân nhắc cấm tiền mã hóa.

Trong những ngày cuối của chính quyền Trump, Bộ Tài chính Mỹ gây tranh cãi khi đề xuất quy định giám sát giao dịch tiền mã hóa giữa các ví điện tử. Đề xuất trên tiếp tục được thảo luận dưới thời Tổng thống Joe Biden, gây phản ứng trong giới đầu tư tiền mã hóa vì cho rằng nó có thể phá vỡ tính ngang hàng của các giao dịch.

Bên cạnh quan điểm thận trọng, một số chính trị gia Mỹ đã công khai ủng hộ quyền riêng tư của các giao dịch Bitcoin, như Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Hạ nghị sĩ Warren Davidson.

Theo dữ liệu của CoinDesk ngày 8/6 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin rơi xuống 32.449 USD /đồng rồi tăng nhẹ lên 32.989 USD /đồng, giảm 9,56% so với một ngày trước. Mức giảm khiến giá trị vốn hóa của Bitcoin còn 617 tỷ USD .

Thị trường tiền mã hóa bước vào đợt sụt giá sau khi CEO Tesla Elon Musk thông báo hãng xe điện sẽ dừng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin do các vấn đề môi trường. Đầu tháng 6, vị tỷ phú đăng dòng tweet đề cập đến Bitcoin cùng biểu tượng trái tim tan vỡ ám chỉ sự phân chia của tiền mã hóa, kèm hình ảnh đề cập đến lời bài hát In the End của ban nhạc Linkin Park.