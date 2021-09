Ông Trump khởi kiện New York Times

Cựu Tổng thống Donald Trump đã nộp đơn khởi kiện cháu gái Mary Trump, New York Times và 3 phóng viên của báo vì câu chuyện mà tờ báo này đăng năm 2018 về hồ sơ thuế của ông.

Đơn kiện được ông Trump gửi tới tòa án hạt Dutchess, bang New York hôm 21/9, The Hill đưa tin.

Ngoài cháu gái Mary Trump, các phóng viên bị khởi kiện gồm Susanne Craig, David Barstow và Russell Buettner vì chuỗi bài viết về hồ sơ thuế, tài chính bí mật của ông Trump mà cựu tổng thống từ chối công bố.

Các câu chuyện mà New York Times khi đó đăng tải tiết lộ ông Trump kiếm được khoảng 413 triệu USD từ đế chế bất động sản của cha và tìm cách né tránh nghĩa vụ đóng thuế.

Trong đơn kiện, cựu tổng thống nhấn mạnh Mary Trump đã ký thỏa thuận bảo mật từ năm 2001. Nhưng sau đó, bà Trump đã tiếp tay tuồn tài liệu về hồ sơ tài chính của ông Trump cho tờ New York Times.

Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Cựu Tổng thống Trump cho rằng New York Times đã lợi dụng tài liệu mật họ nhận được để trục lợi thông qua việc xuất bản các bài viết về hồ sơ thuế bí mật của ông.

Trong khi đó, Mary bị ông Trump cáo buộc tìm cách lợi dụng tài liệu bí mật mà bà từng cam kết giữ kín để thu lợi khi xuất bản cuốn tự truyện “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man".

Ngoài ra, ông Trump cho rằng cháu gái đã vi phạm thỏa thuận bảo mật khi tiết lộ hoặc hỗ trợ việc cung cấp thông tin mật cho New York Times.

New York Times đã biết về thỏa thuận bảo mật này nhưng vẫn "không ngừng tiếp cận Mary Trump, cố ý thuyết phục bà này vi phạm thỏa thuận bảo mật", đơn kiện cáo buộc.

Theo đơn kiện, cựu Tổng thống Trump yêu cầu các bị đơn bồi thường thiệt hại "không ít hơn 100 triệu USD ".

Phản ứng trước đơn khởi kiện, cháu gái Mary nói rằng ông Trump đang hành động trong "tuyệt vọng".

"Vụ kiện này là âm mưu nhằm bịt miệng các tổ chức tin tức độc lập và chúng tôi sẽ quyết chiến đấu đến cùng", người phát ngôn của New York Times cho biết.