Ông Trump được bảo vệ thế nào trong ngày hầu tòa

Cựu Tổng thống Donald Trump sẽ được bảo vệ bởi Cơ quan Mật vụ, cảnh sát New York và đội ngũ an ninh riêng của chính ông trong thời gian hầu tòa tại New York.

Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters. Theo Washington Post, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ bay tới New York trong ngày 3/4 và nghỉ qua đêm ở đây, trước khi trình diện ở tòa án quận Manhattan ngày 4/4. Một quan chức cơ quan thực thi pháp luật tham gia kế hoạch bảo vệ ông Trump cho hay lực lượng mật vụ Mỹ, chủ yếu là đặc vụ văn phòng hiện trường tại New York, đã tiến hành khảo sát thực địa để lên lộ trình cho ngày ông Trump ra hầu tòa. Người này cho biết "hàng chục đặc vụ" sẽ bảo vệ hành trình của cựu Tổng thống Trump từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tới New York. Hôm 31/3, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Kimberly Cheatle cho hay mật vụ Mỹ sẽ có "các biện pháp cần thiết" bảo vệ ông Trump khỏi nguy hiểm, bao gồm ngăn chặn người dân tiếp cận ông. Tuy vậy, bà Cheatle cũng cho biết Cơ quan Mật vụ sẽ không vượt ngoài các trình tự, thủ tục dẫn giải thông thường, ví dụ như ngăn người dân đi vào tòa án. Mật vụ Mỹ chịu trách nhiệm chính bảo vệ lối vào, lối ra của tòa án khi ông Trump có mặt. Lực lượng an ninh tòa án sẽ bảo vệ ông Trump trong thời gian cựu tổng thống ở bên trong tòa nhà tòa án quận Manhattan. Ngoài ra, cảnh sát New York sẽ bảo vệ các con phố bên ngoài tòa án, cũng như hộ tống đoàn xe của cựu Tổng thống Trump suốt hành trình trong thành phố. Sở Cảnh sát New York sẽ triển khai nhiều sĩ quan ở tòa án hơn thông thường. Với các sĩ quan thường mặc thường phục, họ sẽ được yêu cầu mặc đồng phục để tham gia điều tiết an ninh, giám sát biểu tình nếu cần thiết. Các con phố xung quanh tòa án sẽ cấm phương tiện giao thông. Các bãi đỗ xe quanh tòa án cũng bị tạm thời giải tỏa. Nhân viên an ninh tòa án sẽ phải hủy lịch đi nghỉ và trình diện chờ thực hiện nhiệm vụ. Tại thủ đô Washington D.C., cảnh sát Điện Capitol cảnh báo có thể sẽ có biểu tình liên quan vụ truy tố cựu Tổng thống Trump. "Dù lực lượng thực chấp pháp chưa phát hiện bất cứ mối đe dọa đặc biệt nào với Điện Capitol hay các văn phòng tiểu bang, vẫn có khả năng xảy ra biểu tình", nhà chức trách cho biết. Phiên tòa của ông Trump diễn ra trùng thời điểm lưỡng viện Quốc hội Mỹ nghỉ họp. Tuy nhiên, cảnh sát Điện Capitol và nhân viên an ninh vẫn sẽ tăng cường hiện diện tại trụ sở Quốc hội Mỹ. Tiết lộ về tổng thống Mỹ Mục Thế giới xin giới thiệu tủ sách về tổng thống Mỹ, cung cấp cho độc giả thông tin về các đời tổng thống Mỹ cùng người thân của họ, qua đó cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn không chỉ về cuộc đời của những lãnh đạo xứ cờ hoa mà còn cả nền chính trị Mỹ. Ngày ông Trump ra tòa Giới chức tư pháp Mỹ đã xác nhận phiên tòa đầu tiên trong vụ việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố sẽ được tổ chức vào chiều 4/4 (giờ Mỹ). Tổng thống Biden từ chối bình luận về tin ông Trump bị truy tố Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31/3 từ chối bình luận về vụ việc người tiền nhiệm Donald Trump bị truy tố hình sự, CNN đưa tin.