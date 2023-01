Ông Trump chỉ trích đối thủ DeSantis

Trong chiến dịch tranh cử ở New Hampshire và Nam Carolina, cựu Tổng thống Trump đã nhắm tới Thống đốc Florida Ron DeSantis - đối thủ tiềm năng trong cuộc đua năm 2024.

Kể từ tuyên bố vào tháng 11/2022, cựu Tổng thống Donald Trump có chiến dịch tranh cử lần ba với một khởi đầu mới lạ. Ông hoàn toàn không tổ chức sự kiện vận động tranh cử.

Điều đó đang thay đổi. Ông tổ chức các sự kiện vận động tranh cử chính thức đầu tiên tại New Hampshire và Nam Carolina vào cuối tuần này. Một phần lý do được cho là những người khác đang thúc giục ông, theo Politico.

Trong những ngày gần đây, cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley đã có một cuộc thảo luận thân mật qua điện thoại với ông Trump. Bà gợi ý rằng sẽ sớm công bố quyết định tham gia cuộc đua tổng thống.

“Bà ấy gọi cho tôi và nói rằng đang xem xét quyết định. Tôi nói rằng bà nên làm điều đó”, ông Trump nói với các phóng viên, đồng thời lưu ý rằng bà Haley từng nói sẽ không tham gia cuộc đua nếu ông Trump tái tranh cử.

Bà Haley chỉ là một thách thức khiêm tốn với ông Trump trong tương lai. Ông đang trên đường đối đầu với Thống đốc Florida Ron DeSantis, người được dự đoán sẽ nhảy vào cuộc đua.

Trang phục ủng hộ ông Trump được bày bán tại Nam Carolina. Ảnh: Reuters.

Cuộc đua nóng bỏng

Ngày 28/1, ông Trump thể hiện sự thay đổi quan điểm mạnh mẽ nhất đối với ông DeSantis, cáo buộc thống đốc “đang cố gắng viết lại lịch sử” về phản ứng đối với Covid-19.

Ông Trump cho biết vị thống đốc Florida đã công khai hoài nghi về những nỗ lực của chính phủ trong việc tiêm chủng cho người dân. Nhưng sau đó, ông đã “quảng bá vaccine nhiều hơn bất kỳ ai”.

Cựu tổng thống cũng ca ngợi các thống đốc không đóng cửa bang, lưu ý rằng ông DeSantis đã ra lệnh đóng cửa các bãi biển và kinh doanh ở một số vùng.

“Khi tôi nghe nói rằng ông ấy có thể tranh cử, tôi nghĩ rằng điều đó rất không trung thành”, ông Trump nói.

Cựu Tổng thống Trump bác bỏ các cuộc thăm dò cho thấy ông DeSantis đánh bại ông ở các bang quan trọng.

“Ông DeSantis sẽ không lãnh đạo. Tôi đã giúp ông ấy được bầu. Tôi là người đã chọn ông ấy”, ông Trump khẳng định.

Ông Trump công bố đội ngũ lãnh đạo của mình trong cuộc vận động tranh cử tại Nam Carolina. Ảnh: Reuters.

Trong nhiều tháng, vị cựu tổng thống đã ẩn mình tại khu nghỉ mát tại Palm Beach. Ông tổ chức các bữa tiệc, gửi thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, chơi golf và vạch ra các bước đi tiếp theo.

Khi tái xuất vào ngày 28/1, ông bay đến New Hampshire trên chiếc máy bay Boeing 757 yêu thích mang tên Trump. Ông quyết tâm thể hiện mình là ứng cử viên vẫn còn sức mạnh ngôi sao, thứ đưa ông đến Nhà Trắng vào năm 2016.

Sự xuất hiện của ông Trump một lần nữa đặt ra thách thức với những người muốn tham gia cuộc đua ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa năm 2024.

“Họ nói tôi không thực hiện các cuộc mít tinh, không vận động tranh cử, có lẽ tôi đã lạc bước. Bây giờ tôi đang tức giận và cam kết hơn bao giờ hết”, ông Trump phát biểu tại một cuộc họp của đảng Cộng hòa New Hampshire.

Năm 2020, ông Trump, đương kim tổng thống khi đó, bước vào cuộc đua tranh cử với vị trí độc tôn. Nhưng trong cuộc đua của đảng Cộng hòa năm 2024, ông sẽ phải đối phó với nhiều đối thủ đáng gờm, bên cạnh bà Haley.

Một cố vấn cho biết chiến dịch tranh cử của ông Trump đã tổng hợp nghiên cứu về các ứng cử viên tiềm năng. Nhưng chính cựu tổng thống đã gạt bỏ lo ngại rằng ông có nguy cơ không đảm bảo được đề cử.

“Tôi thành thật không nghĩ chúng tôi vấp phải cạnh tranh trong cuộc đua lần này”, ông nói.

Cạnh tranh gay gắt

Trong cuộc họp tại New Hampshire, ông Trump tuyên bố Chủ tịch đảng Cộng hòa New Hampshire Stephen Stepanek sắp mãn nhiệm sẽ giúp giám sát chiến dịch tranh cử ở các bang bầu cử sơ bộ đầu tiên.

Cùng ngày, tại Nam Carolina, ông Trump nhận được sự tán thành của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham - đồng minh thân cận, và Thống đốc Henry McMaster. Đây là một màn thể hiện sức mạnh chính trị đáng chú ý ở bang quê hương của bà Haley.

“Tin tốt cho đảng Cộng hòa là có rất nhiều người tài năng trong những năm tới, nhưng chỉ có một Donald Trump. Bao nhiêu lần bạn nghe thấy chúng tôi nói thích chính sách của ông Trump nhưng muốn người mới? Không có chính sách nào của Trump mà thiếu Donald Trump”, ông Graham nói.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham trong buổi vận động tranh cử của ông Trump. Ảnh: Reuters.

Nhưng đảng Cộng hòa ở New Hampshire bị chia rẽ. Khi ông Stepanek tham gia chiến dịch tranh cử của Trump, Phó chủ tịch Pamela Tucker lại tuyển dụng tình nguyện viên cho siêu PAC “Ron to the Rescue”, được thành lập để hỗ trợ ông DeSantis nếu ông tranh cử tổng thống.

“Chúng tôi ủng hộ ông Trump. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng việc giành chiến thắng quan trọng hơn. Ông Ron DeSantis đã chứng minh điều đó hết lần này đến lần khác. Ông ấy có thể giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử”, bà Tucker nói trong một cuộc phỏng vấn.

Cựu Phó chủ tịch đảng Cộng hòa New Hampshire Matt Mayberry ủng hộ ông Trump và đã xuất hiện tại các cuộc mít tinh với ông. Nhưng ông cho biết vẫn chưa đứng về phía nào trong cuộc bầu cử sơ bộ đang thành hình.

“Hãy để tất cả họ tham gia”, ông nói.

“Chúng tôi phải xem xét ứng cử viên có thể giành chiến thắng, thu hút cử tri độc lập và cử tri phía bên kia. Tôi nghĩ ông DeSantis phù hợp với điều đó. Nhưng tôi luôn sẵn sàng xem liệu ông Trump có thay đổi chiến thuật hay không”, Walter Stapleton, một đảng viên Cộng hòa, nói.

Làn gió mới của ông Trump

Tại New Hampshire, đám đông reo hò vỗ tay khi ông Trump hứa hẹn sẽ “ngừng tài trợ liên bang cho bất kỳ trường học nào thúc đẩy lý thuyết chủng tộc cực đoan hoặc tư tưởng giới tính cánh tả”. Ông ủng hộ “phụ huynh trực tiếp bầu hiệu trưởng trường học”.

Bài phát biểu lặp lại những chính sách mà ông đã hứa hẹn trong vài tuần qua về các vấn đề như giáo dục, bảo vệ An sinh Xã hội và Medicare. Nhóm của ông Trump coi đó là cách để quay trở lại sân khấu chính trị mà không cần tổ chức các cuộc mít tinh.

Cựu tổng thống Trump tổ chức sự kiện tranh cử khi sự ủng hộ đối với ông đã giảm tại New Hampshire và Nam Carolina.

Bất chấp điều đó, ông Trump vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò quốc gia trước các đối thủ tiềm năng, bao gồm ông DeSantis, cựu Phó tổng thống Mike Pence và các cựu thành viên nội các như Mike Pompeo và bà Haley.

Những người ủng hộ ông Trump tại Nam Carolina. Ảnh: Reuters.

“Nếu họ muốn, họ nên tham gia cuộc đua. Tôi có mối quan hệ tốt với tất cả”, ông Trump hoan nghênh các đối thủ.

Sự kiện vận động hôm 28/1 có nhiều gương mặt quen thuộc khi ông Trump còn ở Nhà Trắng, bao gồm chuyên gia truyền thông xã hội Dan Scavino, Giám đốc các vấn đề chính trị Brian Jack và Jason Miller cùng các cố vấn tranh cử Susie Wiles và Chris LaCivita.

Chiến dịch tranh cử đã phát triển trong những tháng gần đây với một loạt nhân viên mới. Trụ sở chiến dịch được đặt tại West Palm Beach, không quá xa nhà ông Trump tại Mar-a-Lago.

Cả ông Trump và nhóm háo hức để quay trở lại với sự hối hả và nhộn nhịp ở Nhà Trắng.

“Chúng ta cần một tổng thống sẵn sàng chạy đua từ ngày đầu tiên, và tôi đang bắt đầu chạy”, ông Trump nói.