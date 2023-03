Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch kết hôn lần thứ 5 ở tuổi 92

Tỷ phú ngành truyền thông người Mỹ sẽ kết hôn với bà Ann Lesley Smith, 66 tuổi. Ông Murdoch nói rằng "tôi biết đây sẽ là lần cuối cùng".

Ông Rupert Murdoch và bà Lesley Smith. Ảnh: New York Post.

Cặp đôi dự kiến làm đám cưới vào mùa hè. Đây cũng sẽ là lần thứ 5 tỷ phú Rupert Murdoch kết hôn, Guardian đưa tin.

"Tôi đã rất lo lắng. Tôi sợ yêu, nhưng tôi biết rằng đây sẽ là lần cuối. Nó nên như vậy", ông Murdoch nói.

Vị tỷ phú người Mỹ có 6 người con từ 3 cuộc hôn nhân đầu tiên. Người vợ thứ 4 của ông là cựu siêu mẫu Jerry Hall. Cả hai đã li hôn vào năm 2022.

Trong khi đó, bà Lesley Smith, cựu tuyên úy cảnh sát, đã hai lần kết hôn. Bà cho biết mình đã góa phụ 14 năm, khi người chồng trước là ông Chester Smith qua đời vào năm 2008.

"Tương tự Rupert, chồng tôi (ông Chester Smith) là doanh nhân, làm giám đốc đài phát thanh và truyền hình. Do đó tôi hiểu Rupert. Chúng tôi có chung những niềm tin", bà nói.

Ông Rupert Murdoch mình đã gặp vị hôn thê vào tháng 9/2022 tại một vườn nho. "Tôi đã gặp cô ấy và chúng tôi trò chuyện một chút. Hai tuần sau tôi đã gọi cho cô ấy", ông nói.

Tỷ phú Murdoch là chủ sở hữu của của hàng trăm công ty truyền thông trong nước và thế giới, bao gồm những tờ báo và đài truyền hình nổi tiếng như Wall Street Journal, New York Post và Fox News (Mỹ), The Sun và The Times (Anh) hay Herald Sun (Australia).

Theo New York Post, cặp đôi sẽ sống cùng nhau và luân chuyển giữa California, Montana, New York và sang Anh.