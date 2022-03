Ông trùm trốn truy nã, lập đường dây ma túy xuyên quốc gia

Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Nhự Lý thiết lập đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Anh ta chọn các chung cư cao cấp làm nơi ẩn náu.

Ngày 6/3, Công an Hà Nội hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Nhự Lý (30 tuổi, quê Nghệ An) và Đinh Văn Thành (28 tuổi, ở Hà Nội) về các tội Vận chuyển và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Dương Minh Quang (38 tuổi, ở Hà Nam) bị đề nghị truy tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, còn Trần Đăng Tiến (22 tuổi, quê Hà Nam) bị truy cứu trách nhiệm do không tố giác tội phạm.

Theo cơ quan chức năng, tháng 5/2016, Lý bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã toàn quốc do vận chuyển ma túy. Sau khi bỏ trốn, bị can vượt biên sang Lào để đặt mua hàng cấm, đồng thời thiết lập đường dây đưa ma túy về Hà Nội.

Năm 2020, Nguyễn Nhự Lý về nước. Bị can này sử dụng tên giả, thuê 2 căn hộ chung cư ở quận Hoàng Mai và quận Cầu Giấy (Hà Nội) để ẩn náu. Lấy biệt danh là "Mèo", anh ta chỉ đạo Thành và Quang thiết lập đường dây vận chuyển hàng trắng.

Lô ma túy liên quan vụ án. Ảnh: H.Q.

Theo điều tra, băng nhóm do Lý tổ chức hoạt động khép kín. Họ chọn các tòa chung cư cao cấp, kiểm soát ra vào chặt chẽ để lưu trú.

Đầu tháng 3/2021, đối tác bên Lào mang 27 kg ma túy đá đến chung cư ở quận Cầu Giấy để giao cho Lý. Ít ngày sau, nghi phạm người Lào tiếp tục thuê Lý vận chuyển chuyến hàng hơn 31 kg ma túy đá từ cửa khẩu ở Hà Tĩnh ra Hà Nội với thù lao 120 triệu đồng.

Kho đó, Lý chi 50 triệu đồng thuê Quang và Thành vận chuyển hàng. Bị can Trần Đăng Tiến (em họ của Thành) biết hành vi của nhóm bị can nhưng không tố giác.

Chiều 26/3/2021, Đinh Văn Thành và Dương Minh Quang bị cảnh sát bắt giữ khi xuất hiện tại tầng hầm chung cư D'capitale Tân Hoàng Minh trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Khám ôtô chở 2 người này, ban chuyên án thu giữ 31 kg ma túy cùng một lượng hàng trắng trong người của Thành.

Từ lời khai của những người liên quan, ngày 30/3/2021, cơ quan điều tra bắt giữ Nguyễn Nhự Lý tại tòa chung cư ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khám xét căn hộ của ông trùm, công an thu thêm 27 kg ma túy đá.