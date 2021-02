Ông Trần Quang Minh làm Chánh văn phòng Thành ủy Hải Phòng

Ông Trần Quang Minh, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Kiến An, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy Hải Phòng.

Chiều 26/2, Thường trực Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Quang Minh, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Kiến An, giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy.

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, chúc mừng và tin tưởng trên cương vị mới, ông Trần Quang Minh sẽ phát huy được kinh nghiệm, năng lực của mình.

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng (bên phải) trao quyết định và tặng hoa cho ông Trần Quang Minh. Ảnh: H.P.

Ông Trần Quang Minh, tân Chánh văn phòng Thành ủy Hải Phòng, bày tỏ đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm của bản thân.

Ông Minh hứa sẽ cố gắng nỗ lực và mong được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Thành ủy, ông Trần Quang Minh từng giữ chức Phó giám đốc Sở Tư pháp, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Kiến An.

Chiều cùng ngày, Thường trực Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định điều động ông Nguyễn Trường Sơn, Phó bí thư Huyện ủy An Dương, về công tác tại Quận ủy Kiến An, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Phó bí thư Quận ủy Kiến An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Còn ông Phạm Việt Hùng, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Hồng Bàng, được điều động về công tác tại Huyện ủy An Dương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Phó bí thư Huyện ủy An Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.