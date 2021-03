Ông Putin lái xe địa hình chở bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống và Bộ trưởng Shoygu trò truyện thân thiết trong bữa ăn. Năm ngoái, ông Putin mang đến vinh dự cho sinh nhật lần thứ 65 của ông Shoygu. Ông Putin gửi lời chúc mừng đến ông Shoygu và ký sắc lệnh tặng bộ trưởng huân chương danh giá nhất "For Merit to the Fatherland" (tạm dịch: Vì Sự nghiệp Tổ quốc), theo Moscow Times. Ảnh: AFP.