Ông Putin gọi điện chúc mừng tổng thống Argentina

"Ông Vladimir Putin vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Fernandez của Argentina và nồng nhiệt chúc mừng ông ấy về chiến thắng của đội tuyển quốc gia Argentina tại FIFA World Cup", ông Peskov nói với các phóng viên hôm 18/12, Sputnik đưa tin.

Tổng thống đắc cử của Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cũng đã chúc mừng chiến thắng của Argentina.

"Vui mừng cho chiến thắng của người bạn láng giềng Argentina. Một trận đấu tuyệt vời của Messi, người thực sự xứng đáng, và Di Maria. Xin chúc mừng các cầu thủ, ban huấn luyện Argentina và người bạn Alberto Fernandez của tôi", ông Lula da Silva viết trên Twitter hôm 18/12.

Argentina hôm 18/12 đã đánh bại Pháp 4-2 trong loạt đá luân lưu, sau khi hòa 3-3. Đây là lần thứ ba nước này vô địch World Cup. Các lần vô địch trước đó vào năm 1978 và 1986.

Đội tuyển cũng nhận số tiền thưởng kỷ lục cho chức vô địch World Cup, với 42 triệu USD .

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi lời chúc mừng đến Argentina. “Hoan hô Argentina, chúc mừng các cầu thủ Argentina và người dân của họ”, tổng thống nói.

Ông đồng thời an ủi các cầu thủ đội nhà sau trận thua, nói rằng họ đã khiến người Pháp tự hào.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019.