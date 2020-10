Ông Nguyễn Văn Nên chuyển sinh hoạt đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Từ ngày 22/10, ông Nguyễn Văn Nên chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng ông Nguyễn Văn Nên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Thuận Thắng.

Tuần trước, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Văn Nên đã được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM với số phiếu tuyệt đối.

Ông Nên có 16 năm công tác trong ngành công an, trải qua nhiều vị trí như Đội trưởng hình sự Công an huyện Gò Dầu, Phó trưởng rồi Trưởng Công an huyện Gò Dầu (từ 1975-1991).

Quá trình công tác sau đó của ông gắn liền với quê hương Tây Ninh. Năm 1992, ông Nên giữ cương vị Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu và sau 4 năm, ông trở thành Bí thư Huyện ủy.

Sau khoảng 3 năm giữ cương vị này, ông Nên làm Trưởng ban Tổ chức chính quyền rồi Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh. Năm 2006, ông trở thành Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và sau hơn 4 năm, ông giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 3/2013, ông được điều động ra Trung ương, giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 8 tháng sau, ông Nên được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Đầu năm 2016, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.