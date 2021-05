Ông Nguyễn Thành Phong lý giải về tình trạng cướp giật tại TP.HCM

Trả lời cử tri về vấn nạn cướp giật, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhắc tới thực trạng TP.HCM đồng thời là nơi sản xuất, trung chuyển lẫn tiêu thụ ma túy.

An ninh trật tự ngày càng bị đe dọa là ý kiến của nhiều cử tri tại buổi tiếp xúc với ứng viên đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 của đơn vị bầu cử số 4 (quận 1) diễn ra sáng 14/5. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong là một trong năm ứng cử viên HĐND tại đơn vị này. Đây là buổi tiếp xúc thứ 3 của ông Phong với cử tri để vận động bầu cử.

Đại diện cử tri quận 1, ông Nguyễn Hữu Nhơn cho biết gia đình mình đã có 6 đời sinh sống tại TP.HCM nên theo dõi được quá trình thay đổi, phát triển của TP. Nhận định thời gian qua, tội phạm ngày càng ma mãnh, hung dữ, ông Nhơn đề nghị Quốc hội, HĐND cần giám sát để đẩy mạnh kịp thời biện pháp cần thiết, mang lại an toàn cho xã hội.

Có ý kiến tương tự, cử tri Trần Bá Hà chia sẻ chính sách tinh giản biên chế dẫn đến việc giảm nhiều cảnh sát khu vực, gây ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh cơ sở.

"Đề nghị nghiên cứu phương thức hoạt động mới để không bỏ trống trận địa, xây dựng phong trào an ninh nhân dân cấp cơ sở", cử tri đề xuất.

Cử tri Nguyễn Hữu Nhơn cho rằng tình hình an ninh trật tự tại TP.HCM hiện phức tạp. Ảnh: P.A.

Đại diện các ứng cử viên tiếp thu ý kiến, ông Nguyễn Thành Phong cho biết thời gian qua, thành phố luôn xem nhiệm vụ giữ ổn định an ninh trật tự là việc trọng yếu, thường xuyên. Nếu không, người dân không thể an tâm làm ăn.

Tuy nhiên, Chủ tịch TP.HCM thừa nhận hiện thành phố còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, an toàn xã hội. Thành phố sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng đời sống người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh. Trong đó, vấn đề an ninh của người dân cần được quan tâm, có biện pháp tích cực để giữ bình yên trong từng khu phố, phường, xã.

Phân tích về tình trạng cướp giật hiện nay, ông Phong cho rằng có nguyên nhân từ vấn đề ma túy diễn biến phức tạp.

"Thành phố không còn là nơi trung chuyển mà vừa sản xuất, vừa trung chuyển, vừa tiêu thụ ma túy", lãnh đạo TP.HCM nói.

Ông dẫn chứng vừa qua, lực lượng công an và bộ đội biên phòng đã phá rất nhiều vụ án, bắt giữ nhiều vụ có khối lượng vận chuyển ma túy lớn. Chủ tịch thành phố khẳng định ngành công an đang "nằm gai nếm mật" để bắt giữ tội phạm vì nó sẽ tác động rất nhiều đến thế hệ trẻ, là mầm mống gây ra nhiều loại tội phạm khác.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhận định TP.HCM là nơi vừa sản xuất, vừa trung chuyển, vừa tiêu thụ ma túy. Ảnh: Thu Hằng.

Ngoài vấn đề an ninh trật tự, Chủ tịch Phong chia sẻ việc tăng cường biện pháp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Ông cho biết dù quận 1 là khu vực trung tâm nhưng còn nhiều hộ nghèo.

"Sau các tòa cao ốc vẫn có những hoàn cảnh cần được quan tâm", ông nói.

Các vấn đề về ùn tắc giao thông, hạ tầng đô thị, ngập nước, biến đổi khí hậu và phòng chống dịch bệnh cũng là những vấn đề được Chủ tịch TP.HCM tiếp tục nhắc lại nhiều lần trong các buổi tiếp xúc cử tri thời gian qua.

Chia sẻ chương trình hành động tại hội nghị, Phó giám đốc Công an TP.HCM Nguyễn Sỹ Quang, ứng cử viên đại biểu Quốc hội TP.HCM, cho biết với kinh nghiệm 28 năm công tác tại Công an TP.HCM, ông cam kết sẽ đóng góp ý kiến, xây dựng chủ trương về bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia, đặc biệt là Biển Đông. Ông cũng hứa sẽ xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.