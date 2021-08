Ông Nguyễn Sơn Hùng làm Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai có thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra mới

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai làm Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh.