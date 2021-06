Ông Nguyễn Duy Linh bị cáo buộc nhận hối lộ của Vũ 'Nhôm'

Đại diện Bộ Công an cho biết Phan Văn Anh Vũ thông qua một người chuyên tư vấn về phong thủy để tiếp cận cựu Phó tổng cục trưởng Nguyễn Duy Linh.

Tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 21/6, đại tá Vũ Quốc Thắng, Phó chánh Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết ông Nguyễn Duy Linh (cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) đã bị cơ quan chức năng khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Quá trình tố tụng, Cơ quan điều tra cũng khám xét chỗ ở của các bị can theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, nhà chức trách cho rằng bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm", cựu thượng tá công an, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) đã đưa hối lộ. Bị can Hồ Hữu Hòa (37 tuổi, quê Nghệ An) là người môi giới hối lộ. Còn ông Nguyễn Duy Linh bị cáo buộc nhận hối lộ.

Vụ án đang được Văn phòng cơ quan CSĐT điều tra làm rõ.

Đại tá Vũ Quốc Thắng, Phó chánh Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết ông Nguyễn Duy Linh bị khởi tố về tội Nhận hối lộ. Ảnh: Hoàng Lam.

Trong kết luận điều tra ban hành hồi giữa tháng 3, cơ quan điều tra xác định Phan Văn Anh Vũ quen Hồ Hữu Hòa (người chuyên tư vấn về phong thủy).

Năm 2017, khi Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất công sản tại TP Đà Nẵng và cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, Phan Văn Anh Vũ nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận ông Nguyễn Duy Linh để tìm hiểu thông tin.

Sau khi gặp thầy phong thủy, Vũ đã nhờ lái xe riêng đưa 5 tỷ đồng và 500.000 USD (tương đương 11,5 tỷ đồng ) cho Hòa để bị can này chuyển đến người nhận. Trong giai đoạn điều tra, Hồ Hữu Hòa phủ nhận cáo buộc trên. Còn bị can Vũ khai không giao tiền mà chỉ đưa xì gà, nấm linh chi Hàn Quốc cho người trung gian.

Đối với ông Linh, kết luận điều tra nêu trước ngày 14/10/2020, ông Linh trình bày không quen Phan Văn Anh Vũ. Sau thời điểm này, ông Linh thừa nhận có trò chuyện, hỏi thăm và động viên Vũ thông qua điện thoại của Hòa.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 8/2017, ông Linh đã bảo người trung gian nhận chai rượu và thuốc là xì gà của Vũ. Song, ông Linh không biết loại rượu gì, xì gà do nước nào sản xuất, sau đó không biết những vật dụng này để ở đâu.