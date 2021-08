Ông Nguyễn Đức Chung từng đe dọa Chánh thanh tra TP về vụ Redoxy 3C

Cựu Chủ tịch Hà Nội thừa nhận đã gây sức ép, đe dọa và chỉ đạo Chánh thanh tra TP Hà Nội phải ban hành kết luận thanh tra sai sự thật về việc mua Redoxy 3C.

Cựu Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung (54 tuổi) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố với vai trò chủ mưu trong vụ án mua hơn 489 kg chế phẩm Redoxy 3C, gây thiệt hại hơn 36 tỷ đồng . Còn bị can Võ Tiến Hùng (cựu Tổng giám đốc Công ty Thoát nước) và Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty Arktic) được xác định là đồng phạm.

Theo kết luận điều tra, ông Chung là người định hướng mua chế phẩm từ Đức, thay thế hóa chất đang sử dụng để xử lý ô nhiễm nước các hồ tại Hà Nội. Khi thực hiện, bị can đã chỉ đạo Võ Tiến Hùng mua Redoxy 3C thông qua Công ty Arktic do vợ ông Chung thành lập.

Ông Nguyễn Đức Chung khai tháng 7/2017, sau khi biết hãng Watch Water GmbH có chế phẩm Redoxy 3C phù hợp để xử lý ô nhiễm, bị can đã nhờ Nguyễn Trường Giang và người quen nhận 50 kg hóa chất từ hãng này gửi về Hà Nội.

Sau khi thử nghiệm, ông Chung giao Võ Tiến Hùng hoàn thiện thủ tục mua, tiếp nhận Redoxy 3C theo đúng trình tự. Ngoài ra, ông Chung đề nghị ông Nguyễn Thế Hùng (khi đó là Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội) và bị can Võ Tiến Hùng để cho Công ty Thoát nước trực tiếp mua hóa chất hoặc mua thông qua Nguyễn Trường Giang.

Ông Chung bị cáo buộc chỉ đạo mua trái phép hơn 489 kg Redoxy 3C. Ảnh: Lê Hiếu.

Khoảng cuối tháng 7/2017, bị can Hùng gặp ông Chung để nói về việc Công ty Thoát nước vướng mắc nhiều thủ tục để mua hóa chất. Sau đó, từ gợi ý của Võ Tiến Hùng, ông Chung đã nhờ Giang liên hệ mua hóa chất từ Đức. Tuy nhiên, ông Chung chỉ thừa nhận việc chỉ đạo mua 50 kg Redoxy 3C để thử nghiệm.

Tháng 2/2020, sau khi Thanh tra TP Hà Nội ban hành kết luận thanh tra và chỉ ra nhiều sai phạm trong việc mua chế phẩm Redoxy 3C, bị can Nguyễn Đức Chung đã tổ chức 3 cuộc họp, yêu cầu cơ quan thanh tra phải viết lại kết luận theo ý kiến cá nhân của chủ tịch TP.

Tại các cuộc họp với thanh tra, ông Chung cho rằng những sai phạm được cơ quan thanh tra nêu là không đúng. Bị can cũng nói rằng cuộc đàm phán để mua hóa chất với giá 8,5 Euro/kg còn có sự tham gia của Phó chủ tịch Nguyễn Thế Hùng và các sở.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, ông Chung thừa nhận những thông tin này không đúng sự thật. Bị can và ông Thế Hùng không trực tiếp đàm phán về giá. Ông Chung không nắm được ai đã tham gia đàm phán.

"Việc phát ngôn như vậy chỉ để thể hiện là mình có trách nhiệm. Ông Chung xin nhận lỗi về việc đã phát ngôn không đúng sự thật", kết luận điều tra nêu.

Các bị can Nguyễn Đức Chung (trái) và Nguyễn Trường Giang.

Theo Bộ Công an, cựu Chủ tịch Hà Nội còn thừa nhận đã can thiệp, gây sức ép, đe dọa và chỉ đạo Chánh thanh tra TP Hà Nội cùng tổ liên ngành phải ban hành kết luận thanh tra sai sự thật. Bị can cũng xin chịu trách nhiệm do chỉ đạo các đơn vị, cá nhân mua Redoxy 3C để thử nghiệm. Nhưng chỉ với 2 hợp đồng mua khoảng 19.4 kg với giá gần 7 tỷ đồng .

"Bị can Chung cho rằng đây là việc làm vì cái chung, bị can không chỉ đạo cấp dưới làm sai", kết luận điều tra nêu và cho biết cựu Chủ tịch Hà Nội tha thiết đề nghị cơ quan điều tra xem xét không xử lý tiếp các cán bộ sở, ngành và Công ty Thoát nước.

Cơ quan điều tra đánh giá ông Nguyễn Đức Chung là chủ mưu trong việc dừng sử dụng hóa chất cũ để mua hóa chất mới, chỉ đạo tiêu thụ độc quyền chế phẩm Redoxy 3C. Ông Chung đã can thiệp việc tạm ứng, thanh tra, tạo thuận lợi, bao che cho Công ty Arktic mua, bán chế phẩm Redoxy 3C.

Còn bị can Nguyễn Trường Giang khai là người tư vấn để ông Chung chỉ đạo thành lập đoàn công tác đi sang Đức để làm việc với hãng Watch Water GmbH. Mục đích của việc này nhằm tìm kiếm cơ hội làm ăn thuận lợi với người thân trong gia đình ông Chung.

Giang thừa nhận Công ty Arktic dù chưa đủ giấy tờ pháp lý nhưng vẫn nhập khẩu và bán hóa chất Redoxy 3C cho Công ty Thoát nước. Bị can cho rằng nếu ông Chung không chỉ đạo và yêu cầu Công ty Thoát nước và đơn vị liên quan thì Công ty Arktic không thuận lợi bán được Redoxy 3C, thu về khoản lợi nhuận hơn 39 tỷ đồng .

Ngoài ra, Giang còn khai 80-90% doanh thu của Công ty Arktic có được từ việc bán các sản phẩm như Redoxy 3C, xe quét hút Hako, máy lọc nước, máy nghiền cây,... cho UBND TP Hà Nội. Trước khi kinh doanh, Giang đều xin ý kiến ông Chung và được cựu chủ tịch TP đồng ý.