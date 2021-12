Ông Nguyễn Đức Chung giúp Công ty Nhật Cường trúng thầu ra sao?

VKS cáo buộc ông Chung đã chỉ đạo Sở KH&ĐT Hà Nội điều chỉnh việc đấu thầu, từ đó tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng 2 gói thầu số hóa dữ liệu.

Sáng mai (27/12), TAND Hà Nội xét xử ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và 6 bị cáo khác trong vụ án liên quan các gói thầu số hóa của Sở Kế hoạch Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội và Công ty Nhật Cường.

Đây là vụ án thứ 3 khiến ông Nguyễn Đức Chung phải hầu tòa. Trong 2 vụ án trước đó là chiếm đoạt tài liệu mật và chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C trái quy định, cựu Chủ tịch Hà Nội lĩnh tổng mức án 13 năm tù.

Đối với vụ án liên quan việc đấu thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở KH&ĐT Hà Nội, tháng 10/2019, Bộ Công an bắt đầu thu thập thông tin, tài liệu. Hơn một tháng sau, cơ quan điều tra khởi tố cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Tứ cùng hàng loạt cấp dưới.

Đến ngày 24/7/2021, Bộ Công an khởi tố bổ sung bị can Nguyễn Đức Chung do đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu để cho Công ty Nhật Cường trúng thầu gói thầu số hoá hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở KH&ĐT.

Ông Chung lĩnh 13 năm tù sau 2 vụ án đã xét xử. Ảnh: Hải Nam.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, cuối năm 2015, ông Chung ký dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của thành phố Hà Nội, trong đó dự toán cho công tác số hóa là gần 43 tỷ.

Từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2016, Bùi Quang Huy (cựu Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) nhiều lần gửi email đề xuất ông Chung chỉ đạo Sở KH&ĐT điều chỉnh thời gian đấu thầu để Huy giới thiệu một công ty tham gia.

Cáo trạng nêu ông Chung quen Bùi Quang Huy khoảng năm 2005 khi ông Chung công tác ở Phòng cảnh sát hình sự. Sau khi Huy nhờ, ông Chung nhiều lần gọi điện yêu cầu ông Nguyễn Văn Tứ đình chỉ gói thầu số hóa năm 2016 và lựa chọn công nghệ để đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố.

Ông Chung còn bị cho là chỉ đạo Sở KH&ĐT làm việc với Nhật Cường Software (một công ty trong hệ thống Nhật Cường) để thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, trước khi liên doanh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu, Công ty Minh Hoa (do vợ ông Chung làm giám đốc) đã ký hợp đồng kinh tế khống với Công ty Nhật Cường để liên doanh này hợp thức hóa hồ sơ năng lực đủ điều kiện dự thầu.

Trong vụ án, VKS đánh giá bị can Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND Hà Nội để chỉ đạo dừng thực hiện gói thầu số hóa trái quy định, từ đó tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu, trúng thầu. Thông qua việc này, Công ty Nhật Cường đã thu lợi bất chính, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan công quyền Hà Nội.

Giai đoạn điều tra, ông Chung cho rằng việc ông đồng ý cho làm thí điểm số hóa vì có thông tin liên quan đến công nghệ mới, không liên quan đến gói thầu số hóa năm 2016 của Sở KH&ĐT. Tuy nhiên, VKS xác định bị can Nguyễn Đức Chung chỉ đạo dừng thầu là do Bùi Quang Huy tác động.

Bộ Công an khám xét trụ sở Công ty Nhật Cường giữa năm 2020. Ảnh: N.H.

Đối với cáo buộc Công ty Minh Hoa ký khống hợp đồng với Nhật Cường, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) khai đó là hợp đồng ký kết thực tế để mua phần mềm cho Công ty Minh Hoa, không phải để giúp Bùi Quang Huy hợp thức hồ sơ năng lực.

Bà Hoa cũng phủ nhận việc ký hợp đồng có liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung. Bên cạnh đó, bà Hoa cho rằng mình không biết Nhật Cường tham gia đấu thầu tại Sở KH&ĐT.

"Bùi Quang Huy bỏ trốn nên chưa chứng minh, kết luận được ý thức chủ quan của bà Hoa trong việc ký hợp đồng là để giúp Huy hợp thức hồ sơ năng lực. Do vậy chưa đủ căn cứ xem xét, xử lý đối với hành vi của bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa", VKS nêu quan điểm.