Ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc gây thiệt hại gần 20 tỷ đồng

8 bị can vụ Nhật Cường đang trốn nã

Theo thiếu tướng Tô Ân Xô, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án Nhật Cường với 4 tội danh. Đồng thời, khởi tố 28 bị can, trong đó đã bắt giam 20 bị can, 8 bị can đang truy nã.