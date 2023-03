Ông Mike Pence được yêu cầu làm chứng chống lại ông Trump

Một thẩm phán Mỹ đã yêu cầu cựu Phó tổng thống Mike Pence làm chứng về các cuộc trò chuyện của ông với ông Donald Trump dẫn đến vụ bạo loạn Điện Capitol năm 2021.

Ông Donald Trump và ông Mike Pence. Ảnh: Reuters.

Ông Mike Pence được yêu cầu làm chứng về những đoạn hội thoại với cựu Tổng thống Donald Trump trong giai đoạn trước ngày 6/1/2021, Reuters dẫn nguồn thạo tin.

Chánh án James Boasberg của Washington được cho là đã ra phán quyết yêu cầu ông Pence phải trả lời trước đại bồi thẩm đoàn liên bang về mọi câu hỏi liên quan đến khả năng phạm tội của cựu tổng thống Mỹ, theo AFP.

Tuy nhiên, ông Pence có thể từ chối thảo luận về hành động của mình vào ngày diễn ra cuộc bạo loạn, khi ông đang giữ chức chủ tịch Thượng viện để chứng nhận kết quả cuộc bầu cử.

Phán quyết, hiện vẫn được niêm phong, đánh dấu thắng lợi một phần của Bộ Tư pháp Mỹ trong cuộc điều tra vụ bạo loạn khiến hơn 100 cảnh sát bị thương và dẫn đến hơn 1.000 vụ bắt giữ.

Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax, cựu phó tổng thống cho biết nhóm của ông đang “đánh giá quyết định của tòa án”.

“Các yêu cầu đối với lời khai của tôi trong tương lai là chủ đề được chúng tôi xem xét ngay bây giờ và tôi sẽ có nhiều điều để nói về điều đó trong những ngày sắp tới”, CNN dẫn lời ông Pence.

Ông Trump sẽ tranh cử vào Nhà Trắng một lần nữa vào năm 2024, trong khi ông Pence cho biết có thể trở thành đối thủ của “sếp cũ" trong cuộc đua giành tấm vé đề cử của đảng Cộng hòa.

Giới chúc điều tra đang xem xét vai trò của cựu Tổng thống Trump trong việc kích động bạo lực vào ngày 6/1/2021 nhằm phản đối kết quả sau khi thua ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống.

Ông Pence và ông Trump đã bất hòa kể từ khi cựu phó tổng thống Mỹ từ chối ủng hộ những nỗ lực nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử. Một bộ phận đám đông ủng hộ ông Trump đã xông vào Điện Capitol kêu gọi treo cổ ông Pence, buộc ông phải chạy trốn.

Ông Pence từng mô tả nhiều cuộc trò chuyện có liên quan với ông Trump trong cuốn hồi ký xuất bản năm ngoái "So Help Me God", nhưng ông từ chối làm chứng trước một ủy ban Hạ viện điều tra cuộc bạo loạn.