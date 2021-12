Ông Mai Phan Lợi bị cáo buộc trốn thuế gần 2 tỷ đồng

Kỷ luật 4 cán bộ Công an Phú Thọ liên quan vụ Phan Sào Nam

Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó giám thị Trại tạm giam cùng 2 cán bộ thuộc Công an Phú Thọ bị kỷ luật do liên quan sai phạm trong vụ án Phan Sào Nam.