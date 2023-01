Ông lớn ngành than thu kỷ lục gần 169.000 tỷ đồng

Năm 2022, doanh thu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đạt 168.500 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước tới nay.

Đây là thông tin được Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đặng Thanh Hải công bố tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2023.

Theo đó, nhờ doanh thu tăng kỷ lục nên lợi nhuận của tập đoàn ghi nhận ở mức 8.100 tỷ đồng , tăng 2,7 lần, tương đương tăng gần 5.000 tỷ đồng so với kế hoạch.

Về sản xuất, TKV đã sản xuất được 39,4 triệu tấn than, đạt 101% kế hoạch năm, tương đương thực hiện năm 2021; nhập khẩu 4,75 triệu tấn than và tiêu thụ 46,5 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước 45,3 triệu tấn.

Cùng với đó, TKV cũng sản xuất 1,47 triệu tấn alumin tăng 4% so với năm 2021 và tiêu thụ 1,45 triệu tấn; khai thác 105.000 tấn tinh quặng đồng, tăng 4,7%; sản xuất 30.000 tấn đồng, tăng 65% và tiêu thụ đồng tấm đạt 33.000 tấn, tăng 153%...

Tiền lương bình quân toàn tập đoàn ước đạt 16,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 13,5% so với bình quân năm năm 2021.

TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA TKV 5 NĂM QUA

Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 Doanh thu tỷ đồng 121700 131500 123425 128600 168500 Lợi nhuận

4000 4000 2600 3500 8100

Báo cáo tại hội nghị cho thấy năm 2022, giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào như xăng dầu, sắt thép, một số loại vật tư phải nhập khẩu… liên tục biến động theo chiều hướng tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất của TKV. Chi phí sản xuất của TKV tăng khoảng 3.000 tỷ đồng do biến động giá cả đầu vào.

Năm nay, TKV đặt mục tiêu doanh thu gần 169.000 tỷ đồng , tăng 2% so với 2022; lợi nhuận 5.000 tỷ đồng . Trong đó, mục tiêu doanh thu từ sản xuất than 105.640 tỷ đồng , khoáng sản hơn 23.600 tỷ đồng ; điện gần 11.500 tỷ đồng , còn lại là cơ khí, vật liệu nổ và lĩnh vực khác.

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu tiêu thụ 46,5 triệu tấn than, trong đó 97% tiêu thụ trong nước (45,12 triệu tấn), xuất khẩu 3% (gần 1,4 triệu tấn). Than nguyên khai sản xuất gần 39,2 triệu tấn; than sạch sản xuất hơn 38,7 triệu tấn và nhập khẩu 9,2 triệu tấn.