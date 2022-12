Ông Lê Tùng Vân xin hoãn thi hành án vì tuổi cao, sức yếu

Bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt mức án 5 năm tù, ông Lê Tùng Vân gửi đơn đề nghị hoãn chấp hành án vì tuổi cao, sức yếu, nhiều bệnh tật.

Ngày 19/12, trao đổi với Zing, Phó Chánh án TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Nguyễn Khắc Linh Duy cho biết TAND huyện Đức Hòa đã nhận được đơn đề nghị tạm hoãn chấp hành án phạt tù của ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An).

"Đơn đề nghị của ông Lê Tùng Vân đã được chuyển đến tòa sáng nay, hiện TAND huyện Đức Hòa xem xét nội dung đơn", ông Duy cho hay.

Trong đơn, ông Lê Tùng Vân trình bày bản thân đã tuổi cao, sức khỏe yếu, đang mang nhiều bệnh tật, sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người chăm sóc. Do đó, ông Lê Tùng Vân đề nghị Chánh án TAND huyện Đức Hòa xem xét hoàn cảnh và sức khỏe thực tế của bản thân để ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù theo quy định.

Ngoài ra, Lê Tùng Vân cũng cho rằng ông đang có đơn kêu oan, kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm mà TAND tỉnh Long An tuyên ngày 3/11.

Bị cáo Lê Tùng Vân tại tòa sơ thẩm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cùng ngày, Chánh án TAND huyện Đức Hòa đã ký Thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 270 về thi hành bản án hình sự đối với ông Lê Tùng Vân trước đó cũng do tòa án này ban hành.

"Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, người bị kết án phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, để chấp hành án. Nếu quá thời hạn trên mà không có mặt tại cơ quan công an để chấp hành án, người bị kết án sẽ bị giải đến trại tạm giam để chấp hành án.

Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thi hành quyết định này và thông báo bằng văn bản cho TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, biết kết quả", thông báo nêu.

Trước đó, hôm 7/12, Chánh án TAND huyện Đức Hòa (Long An) Trần Thị Kim Thảnh ký ban hành quyết định về việc thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân.

Theo quyết định, Cơ quan thi hành án Công an huyện Đức Hòa sẽ tổ chức thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 191/2022/HSPT ngày 3/11/2022 của TAND tỉnh Long An đối với bị cáo Lê Tùng Vân.

Ông Lê Tùng Vân bị kết án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên xử sơ thẩm hôm 21/7, TAND huyện Đức Hòa, Long An, tuyên ông Lê Tùng Vân mức án 5 năm tù. Ba bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên lĩnh 3,5 năm tù, còn Cao Thị Cúc nhận mức án 3 năm tù cùng về tội danh trên. Sau bản án sơ thẩm, ông Lê Tùng Vân và đồng phạm gửi đơn kháng cáo.

Ngày 3/11, xử phúc thẩm, TAND tỉnh Long An bác toàn bộ các kháng cáo của ông Lê Tùng Vân và đồng phạm, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Ông Lê Tùng Vân được dìu đến tòa sơ thẩm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bản án sơ thẩm xác định năm 2016, ông Lê Tùng Vân cùng các bị cáo và một số người khác sống tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, do Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên cơ sở này thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo trên đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã đăng 5 video và một bài viết trên mạng xã hội. Đây là hành vi có tổ chức, xâm phạm đến cơ quan Nhà nước, tổ chức tôn giáo và cá nhân.