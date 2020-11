Ông Joe Biden nhận lương bao nhiêu khi là tổng thống Mỹ

Ngoài mức lương 400.000 USD/năm, ông Biden sẽ được hưởng nhiều đặc quyền của tổng thống như sử dụng chuyên cơ Air Force One, xe bọc thép “quái thú”, dàn mật vụ bảo vệ 24/7.

Năm 2019, tạp chí Forbes ước tính ông Joe Biden và vợ - bà Jill Biden - có trong tay khoảng 9 triệu USD . Một phần khối tài sản này là tiền lương thượng nghị sĩ và phó tổng thống của ông Biden, song phần lớn đến từ bất động sản.

Theo Forbes, hai căn nhà của vợ chồng ông Biden ở quê nhà Delaware trị giá khoảng 4 triệu USD . Cùng với đó, họ có “tiền mặt, các khoản đầu tư từ 4 triệu USD trở lên và hơn 1 triệu USD lương hưu”.

Bên cạnh đó, một phần sự giàu có của vợ chồng ông Biden cũng đến từ hoạt động diễn thuyết. Theo AP, dựa trên tờ khai thuế và tiết lộ tài chính được công bố vào năm 2019, ông Biden có thể kiếm được khoảng 100.000 USD từ các buổi diễn thuyết. Bà Jill Biden cũng được cho là kiếm được 700.000 USD từ hoạt động tương tự.

Theo The List, tình hình tài chính của ông Joe Biden sẽ phát triển hơn nữa ở cương vị tổng thống.

Theo Forbes, vợ chồng tân Tổng thống Mỹ có khối tài sản khoảng 9 triệu USD . Ảnh: AP.

Nhận lương 400.000 USD /năm

Theo luật pháp liên bang, tổng thống Mỹ được hưởng mức lương 400.000 USD /năm, cộng thêm phụ cấp 50.000 USD /năm trong thời gian đương nhiệm.

Ngoài ra, họ còn được hưởng khoản chi phí đi lại 100.000 USD và 19.000 USD để giải trí. Trong đó, chỉ có lương của tổng thống phải chịu thuế, còn các khoản khác thì không.

Các đặc quyền tài chính dành cho tổng thống Mỹ sẽ kéo dài đến cả khi họ kết thúc nhiệm kỳ. Theo CNN, các cựu tổng thống vẫn thuộc biên chế của Nhà Trắng, nhận lương hưu khoảng hơn 200.000 USD /năm, cộng với chi phí chăm sóc sức khỏe, đi lại.

Nhiều cựu tổng thống cũng kiếm được số tiền khổng lồ từ việc viết hồi ký, theo The List.

Khi gần bước sang tuổi 40, cựu Tổng thống Barack Obama viết cuốn sách Dreams From My Father: A Story of Race and Inheritance và không thật sự gây tiếng vang ở thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, khi ông Obama bước vào cuộc đua Nhà Trắng, doanh số của nó đã tăng vọt.

Năm 2012, CNN cho biết bán sách vẫn là nguồn thu nhập chính của ông Obama.

Các cựu tổng thống Mỹ vẫn được trả lương sau khi rời Nhà Trắng. Ảnh: USA Today.

Tân Tổng thống Joe Biden đã phát hành 2 cuốn sách cho đến nay: Promises to Keep: On Life and Politics (2007, từng là cuốn sách bán chạy nhất của New York Times) và Promise Me, Dad (2017).

Theo Business Insider, các tài liệu thuế cho thấy ông Biden thu được 8.000- 90.000 USD cho cuốn Promise Me, Dad và đến nay vẫn kiếm được tiền bản quyền cho tác phẩm còn lại.

Khi nhậm chức, tình hình tài chính của ông Joe Biden sẽ khác với những người tiền nhiệm ở chỗ vợ ông dự định tiếp tục sự nghiệp giáo dục riêng của mình. Nếu vậy, bà Jill Biden sẽ là đệ nhất phu nhân đầu tiên làm công việc được trả lương bên ngoài Nhà Trắng trong lịch sử 231 năm của vai trò này.

Trong khi các tổng thống Mỹ nhận được nhiều đặc quyền kéo dài tới cả sau thời gian tại vị (như an ninh, bảo hiểm y tế), ngân sách cho trang phục không bao gồm ở đó.

Tổng thống và gia đình của họ thường không được tặng hoặc không nhận quần áo dưới hình thức “món quà” từ các nhà thiết kế. Nếu một trang phục được chấp nhận làm quà tặng, nó sẽ được cất ngay vào Kho Lưu trữ Quốc gia sau khi mặc.

Cuộc sống nhiều đặc quyền ở Nhà Trắng

Theo Insider, sau khi nhậm chức, ngoài mức lương cao, Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ được hưởng nhiều đặc quyền dành cho người quyền lực nhất nước Mỹ như sống và làm việc trong Nhà Trắng, toàn quyền sử dụng chuyên cơ Air Force One, xe bọc thép “quái thú”, dàn mật vụ bảo vệ 24/7.

Tuy nhiên, một đặc quyền mà họ không được hưởng là ngày nghỉ phép.

Cố Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan - vợ cố Tổng thống thứ 40 Ronald Reagan - từng nói: “Các tổng thống không có kỳ nghỉ. Họ chỉ được thay đổi khung cảnh làm việc mà thôi”.

Trong khi các tổng thống có thể thực hiện các chuyến đi đến sân golf hoặc nhà nghỉ dưỡng vào mùa hè, họ luôn được tháp tùng bởi dàn trợ lý, cố vấn và mật vụ. Công việc vẫn diễn ra bên ngoài Nhà Trắng.

Do đó, các tổng thống được hưởng một số đặc quyền nhằm giúp họ trút bỏ gánh nặng tài chính.

Sống và làm việc trong Nhà Trắng là một trong số đặc quyền của tổng thống Mỹ. Trong đó, Phòng Bầu dục là nơi làm việc của người quyền lực nhất xứ cờ hoa. Ảnh: Getty.

Nhà Trắng là nơi ở của các tổng thống Mỹ kể từ năm 1792. Nơi này có 6 tầng và 132 phòng, cửa hàng chocolate, sân chơi bowling, sân tennis, hồ bơi, theo Business Insider. Các tổng thống và gia đình được cấp 100.000 USD tiền trang trí lại Nhà Trắng để cảm thấy thoải mái như ở nhà.

Người quyền lực nhất nước Mỹ có thể thưởng thức các bữa ăn do đội ngũ đầu bếp tài năng của Nhà Trắng chế biến.

Nhà Trắng cũng là nơi sinh sống của gần 100 cư dân thường trú bao gồm người giúp việc, đầu bếp, thợ sửa ống nước, quản gia trưởng, theo GoBankingRates. Chỉ riêng việc bảo trì nơi này đã tiêu tốn 4 triệu USD /năm .

Ngoài các khu dành riêng cho những hoạt động thể thao khác nhau, tổng thống và gia đình có thể xem phim tại nhà. Cố Tổng thống Franklin Roosevelt đã chuyển đổi một căn phòng trong Nhà Trắng thành rạp hát, gồm nhiều tầng với 51 chỗ ngồi.

Nơi này đã mở cửa cho các chuyến tham quan Cánh Đông nhờ sự chỉ đạo của Đệ nhất phu nhân Melania Trump vào năm 2017, theo một tuyên bố của Nhà Trắng.

Tổng thống cũng có quyền tới nghỉ dưỡng tại Trại David, nằm trong Công viên núi Catoctin ở Maryland. Ngôi nhà nằm ở vùng nông thôn này được đưa vào sử dụng từ những năm 1930, với đầy đủ phòng tập thể dục, hồ bơi và nhà chứa máy bay.

Tổng thống Mỹ được toàn quyền sử dụng chiếc chuyên cơ Air Force One. Ảnh: Getty.

Ngoài ra, các vị tổng thống Mỹ có toàn quyền sử dụng chuyên cơ Air Force One, trực thăng Marine One, xe "quái thú", theo Business Insider. Ngay cả khi nghỉ hưu, các tổng thống vẫn được Cơ quan mật vụ bảo vệ mọi lúc, mọi nơi. Con cái của họ cũng được bảo vệ cho đến năm 16 tuổi.

Những đặc quyền khác dành cho tổng thống Mỹ còn có việc sử dụng Nhà khách Blair House rộng 6.500 m2, gồm 119 phòng; tiếp cận bảo hiểm y tế cao cấp; được tổ chức tang lễ cấp nhà nước (với cả tổng thống và người thân trực tiếp).