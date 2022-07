Ông Hoàng Nghĩa Hiếu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 28/7, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định chuẩn y ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ông Hoàng Nghĩa Hiếu (trái) giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Báo Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh việc ông Hoàng Nghĩa Hiếu được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng bầu và Ban Bí thư Trung ương phê chuẩn phản ánh kết quả phấn đấu nghiêm túc, cống hiến lâu dài trên các cương vị công tác khác nhau trong hơn 30 năm làm việc

Tân phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu hứa sẽ luôn nỗ lực, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy cao nhất những kiến thức, khả năng và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu sinh năm 1967, quê ở xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Trước khi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Hiếu từng đảm nhận nhiều chức vụ như Giám đốc Công ty Xây lắp Thủy lợi 1 Nghệ An, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều, Phó giám đốc Sở NN&PTNT, Bí thư Huyện ủy Yên Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.