'Ông già Noel' thuộc nhóm nguy cơ cao nếu mắc Covid-19

Ông Brad Six, người chuyên hóa trang thành ông già Noel, đang chuẩn bị trang phục và đạo cụ tại cửa hàng Bass Pro Shops (thành phố Miami, bang Florida, Mỹ). Do tình hình dịch bệnh, ông Brad Six phải tuân thủ nhiều quy tắc giãn cách xã hội khi làm việc. Ảnh: AP.