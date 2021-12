Ông Fauci cảnh báo về khả năng lây lan bất thường của Omicron

Anthony Fauci - cố vấn y tế hàng đầu của tổng thống Mỹ - hôm 19/12 cảnh báo về một mùa đông ảm đảm sắp tới khi biến chủng Omicron gây ra làn sóng dịch mới trên toàn cầu.

"Một điều rất rõ ràng là khả năng lây lan khác thường của Omicron. Biến chủng này sẽ hoành hành khắp thế giới", ông Fauci nói với NBC News hôm 19/12.

Tiến sĩ Fauci cũng lên tiếng cảnh báo về sự lạc quan quá mức liên quan tới mức độ nghiêm trọng của Omicron. Ông lưu ý rằng ở Nam Phi, dù tỷ lệ nhập viện do Omicron thấp hơn so với biến chủng Delta, điều này có thể là do khả năng miễn dịch hình thành từ các làn sóng dịch trước đó trong cộng đồng.

"Dù nhận định biến chủng này như thế nào, khi có rất nhiều ca bệnh, kể cả toàn là ca bệnh triệu chứng nhẹ, thì nó vẫn sẽ áp đảo (lợi thế) suy giảm mức độ nghiêm trọng", ông nhấn mạnh.

Ông lý giải bởi các bệnh viện, nếu tiếp tục phải chịu sức ép như hiện tại trong vòng 1-2 tuần sắp tới, sẽ gặp áp lực rất lớn, đặc biệt ở các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp của nước Mỹ.

Tổng thống Joe Biden đang chú trọng đầu tư vào xét nghiệm. Ảnh: Reuters.

Nhà khoa học kêu gọi người Mỹ tiếp tục đi tiêm chủng, dù là mũi đầu tiên hay mũi thứ 3.

Đến nay, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hơn 70% dân số đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, nhưng có tới 50 triệu người đủ điều kiện khác vẫn chưa được bảo vệ.

"Không bao giờ là quá muộn để tiêm phòng và nếu bạn đã tiêm phòng, hãy tiêm thêm mũi tăng cường", ông Fauci nói với CNN, đồng thời nói thêm rằng việc tiếp tục đeo khẩu trang và xét nghiệm thường xuyên - lĩnh vực mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đang quan tâm - cũng là chìa khóa quan trọng để tránh mắc bệnh.

"Với Omicron, sẽ là một vài tuần đến vài tháng khó khăn khi chúng ta bước hoàn toàn vào mùa đông", ông Fauci nói.

Các đột biến chính của biến chủng Omicron: Ảnh: Financial Times.

Mặc dù có dấu hiệu cho thấy không gây bệnh nghiêm trọng hơn biến chủng Delta, Omicron vẫn gây lo ngại bởi dữ liệu ban đầu cho thấy biến chủng này có khả năng kháng vaccine và lây lan nhanh hơn.

Hiện số ca nhiễm biến chủng Omicron chiếm khoảng 3% trường hợp mắc ở Mỹ. Con số này dự kiến tăng nhanh tương tự số liệu ở những quốc gia khác.