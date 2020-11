Ông Donald Trump và vợ có gu thời trang đồng điệu

Ông Donald Trump và bà Melania Knauss gặp nhau tại một bữa tiệc trong khuôn khổ New York Fashion Week năm 1998. Trong ảnh, cả hai tham dự sự kiện từ thiện trên tàu Queen Mary 2 vào tháng 4/2004. Một năm sau, họ tổ chức hôn lễ tại Palm Beach, Florida, Mỹ. Vợ chồng tổng thống Mỹ thường xuyên diện đồ ăn ý về màu sắc, họa tiết mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: The New Yorker.