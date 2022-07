Ông Donald Trump trong mắt người vợ cũ

Bà Ivana, người vợ vừa qua đời của ông Donald Trump, đã viết một số cuốn sách, trong đó tiết lộ mối quan hệ và tính cách của cựu tổng thống Mỹ.

Vợ cả của ông Donald Trump, bà Ivana vừa qua đời ở tuổi 73. Hồi những năm 80 của thế kỷ XX, Ivana và Donald Trump là một cặp quyền lực trong giới kinh doanh và trước công chúng.

Bà là vợ cả của vị cựu tổng thống Mỹ, đồng thời là mẹ của những đứa con cả nhà Trump. Chính Donald Trump là người đã thông báo về cái chết của bà tại New York.

Donald Trump viết: “Tôi rất thương tiếc báo tin tới những người yêu mến Ivana, rằng bà Ivana Trump mới qua đời tại nhà ở thành phố New York. Bà ấy đã là một người phụ nữ tuyệt vời, đẹp và phi thường. Bà đã có một cuộc đời vĩ đại và truyền cảm hứng cho nhiều người. Ba đứa con, Donald Jr., Ivanka và Eric chính là niềm vui và niềm tự hào của đời bà. Bà ấy tự hào về chúng, và chúng ta cũng đều tự hào về bà. Hãy yên nghỉ, Ivana!”.

Ảnh chụp cựu tổng thống Mỹ và vợ cũ. Ảnh: AP.

Câu chuyện cuộc đời Ivana Trump

Ivana sinh ra ở Tiệp Khắc, khi gặp Donald Trump, bà đang là một người mẫu kiêm vận động viên trượt tuyết. Đến năm 1977, hai người kết hôn.

Lần đầu gặp nhau, Ivana đang trong một chuyến đi tới New York tham dự Thế vận hội Olympic với tư cách người mẫu. Trong một đêm đi chơi với bạn, Donald Trump xuất hiện và bắt chuyện với bà.

Trong cuốn sách Raising Trump (xuất bản năm 2018) của Ivana, bà nhớ rằng đó không phải là tình yêu sét đánh, mặc dù bà nghĩ Trump là một người thông minh, lém lỉnh, một chàng trai đặc Mỹ.

“Tôi đã nghĩ giả như sau này có không gặp nhau lần nào nữa cũng chẳng sao”, bà viết trong cuốn Raising Trump.

Vào đêm giao thừa, Donald Trump bất ngờ cầu hôn bà, và đứng ra lo liệu tất cả. Ivana cho biết, bà chỉ phải lo vụ váy vóc; phần còn lại, vị hôn phu của bà đảm đương hết.

Khi hai người có đứa con đầu lòng, bà tiết lộ rằng cựu tổng thống Mỹ đã do dự không muốn đặt tên con là Donald Trump Jr. “Nhỡ nó lớn lên và trở thành một kẻ thất bại thì sao?”, Trump nói.

Ivana cũng viết một số chuyện khác liên quan tới đứa con đầu lòng, như khi ly hôn, Trump gọi điện cho Ivana, tuyên bố rằng ông sẽ giữ Donald Jr. và bà chỉ đáp: “Tốt thôi, cứ giữ thằng bé. Tôi còn hai đứa con khác để nuôi".

Bà viết trong sách, rằng 10 phút sau cuộc gọi, vệ sĩ đã đưa Donald Jr. về với bà.

Bìa hai cuốn sách của bà Ivana Trump. Ảnh: Amazon.

"Donald Trump không phải người chồng tuyệt, nhưng là ông bố tốt"

Sau khi chia tay, Ivana đã đưa ra một tuyên bố trong cuốn Lost Tycoon: The Many Lives of Donald Trump (xuất bản năm 1993), cáo buộc Trump đã cưỡng hiếp bà.

Tuy nhiên sau đó, bà lại phát biểu rằng bà không thực sự có ý nói theo nghĩa đen, mà là theo nghĩa bóng, rằng bà cảm thấy bị xâm phạm.

“Là một người phụ nữ, tôi cảm thấy bị xâm phạm khi mà những cử chỉ âu yếm, dịu dàng trước kia không còn nữa. Tôi coi đấy là hành vi ‘cưỡng hiếp’, nhưng tôi không muốn từ ngữ của tôi được hiểu như một cáo buộc hình sự”, Ivana cho biết.

Sau cuộc ly dị, Trump và Ivana vẫn cư xử chan hòa với nhau. Ivana còn nhiệt tình ủng hộ Trump khi ông tranh cử tổng thống vào năm 2016. Bà cho biết bà đã khuyên Donald nên giữ bình tĩnh.

“Nhưng Donald không thể giữ bình tĩnh. Ông ấy rất vạ miệng. Cứ nói những gì mình thích”, trích lời Ivana trên tờ New York Post.

Trong cuốn Raising Trump, Ivana gửi lời cảm ơn Donald Trump, gọi ông là bố của các con bà và là “một người bạn thân”. Bà cũng viết: “Donald có thể không phải là một người chồng tuyệt nhất thế gian đối với tôi, nhưng ông ấy là một ông bố tốt đối với các con".

Còn trong cuốn The Best Is Yet to Come: Coping with Divorce and Enjoying Life Again (xuất bản năm 1995), bà viết: “Tôi gửi mọi lời chúc tốt đẹp nhất tới Donald và biết rằng anh ấy cũng nghĩ về tôi như vậy".