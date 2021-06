Ông Donald Trump khẳng định đang viết một cuốn sách

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông đang viết “cuốn sách của tất cả cuốn sách”. Trong khi đó, các nhà xuất bản lớn nói rằng họ khó có thể "chạm tới" sách của ông.

TheGuardian đưa tin ông Donald Trump đã khẳng định về “cuốn sách của tất cả cuốn sách”. Trong một tuyên bố vào tuần trước, ông cho biết “đã từ chối hai đề nghị” mua bản quyền sách từ những nhà xuất bản không có khả năng hợp tác.

“Tôi không muốn có một thỏa thuận ngay bây giờ” - ông nói - “Dù sao, tôi cũng đang viết như một kẻ điên rồ và khi đến thời điểm, bạn sẽ thấy cuốn sách của tất cả cuốn sách”.

Ông Donald Trump. Ảnh: Kevin Lamarque/Reuters.

The New York Times đưa tin một thỏa thuận triệu USD cho hai cuốn sách giữa Simon & Schuster và cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã khiến ông Donald Trump “xuôi tai”. Nhưng phát ngôn viên của ông Trump đã phủ nhận điều đó.

Hôm 15/6, Politico đưa tin lãnh đạo của những công ty xuất bản lớn như Penguin Random House, Hachette, HarperCollins, Macmillan và Simon & Schuster cho biết họ sẽ không đụng đến cuốn sách của ông Trump.

Một người trong số đó cho rằng rất khó để có được cuốn sách "thực sự chính xác” của ông Trump. Người khác thì hoài nghi về tuyên bố đã có hai lời đề nghị bản quyền của cựu tổng thống Mỹ.

Keith Urbahn của Javelin - trang phát hành đã đưa nhiều cuốn sách của Trump ra thị trường - thông tin trên website rằng nếu xuất bản hồi ký của ông Trump, “vấn đề đau đầu mà dự án mang lại sẽ vượt xa khả năng của một nhà xuất bản lớn”.

Khi ông Donald Trump rời Nhà Trắng vào tháng 1, Whashington Post cho rằng ông đã đưa ra 30.573 tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm.

Thông thường, các cựu tổng thống Mỹ thường ra mắt hồi ký sau khi kết thúc nhiệm kỳ, rời Nhà Trắng. Với tổng thống thứ 45 của Mỹ, kể từ khi cuốn Fire and Fury (tạm dịchLửa và cuồng nộ) của Michael Wolf ra mắt tháng 1/2018, những cuốn sách về Donald Trump và nhiệm kỳ tổng thống của ông luôn hấp dẫn.

Tờ TheGuardian gọi những cuốn sách ấy là “một mỏ vàng” của công nghiệp xuất bản. Fire and Fury của Michael Wolf đã bán hơn 2 triệu bản, Fear: Trump in the White House (Trump ở Nhà Trắng) của Bob Woodward đã bán 1,1 triệu bản trong tuần đầu phát hành; The Room Where It Happened (Nội tình phòng Bầu Dục) của John Bolton bán hơn 1 triệu bản trong mùa hè 2020; Too Much and Never Enough (Quá nhiều và không bao giờ đủ: Gia đình tôi đã tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới như thế nào) của cháu gái ông Trump, Mary L. Trump, đã bán được gần một triệu bản trong ngày đầu phát hành.

Trước đây, ông Donald Trump là tác giả của một số sách dạy làm giàu, sách kỹ năng thành công, nghệ thuật đàm phán; đồng tác giả sách về chính trị.