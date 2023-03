Ông Đỗ Hữu Ca khai nhận 35 tỷ nhưng chưa tác động chạy án

Người phát ngôn của Bộ Công an cho hay thiếu tướng Đỗ Hữu Ca khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để "chạy án".

Ông Đỗ Hữu Ca khi đương chức. Ảnh: Bá Chiêm.

Liên quan vụ án ông Đỗ Hữu Ca, theo trung tướng Tô Ân Xô, qua các chứng cứ, tài liệu thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã khởi tố bị can về tội danh nêu trên.

Trong quá trình bị xét hỏi, ông Đỗ Hữu Ca hợp tác với cơ quan điều tra và khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để "chạy án". Ông Ca cũng nộp lại toàn bộ số tiền 35 tỷ đồng cho cơ quan điều tra.

Hiện nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục làm rõ hành vi tội phạm của những người liên quan để xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tướng Tô Ân Xô tại họp báo. Ảnh: Hồng Quang.

Liên quan vụ án bà Phương Hằng thời gian gần đây cơ quan điều tra đã khởi tố thêm một số bị can, trung tướng Tô Ân Xô khuyến cáo người dân về việc phát ngôn trên không gian mạng.

Người phát ngôn Bộ Công an cho rằng mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận và những quyền tự do dân chủ khác. Tuy nhiên, việc phát ngôn, bình luận hoặc đăng tải thông tin trên mạng xã hội cần đảm tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực đạo đức.

Trong đó, ông Xô khuyến cáo chỉ chia sẻ thông tin chính thống, tin cậy, có hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức, truyền thống dân tộc, không sử dụng ngôn ngữ gây hằn thù, kích động bạo lực. Đặc biệt, trung tướng Tô Ân Xô khuyến cáo người dân không đăng tải thông tin vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi pháp của cá nhân tổ chức.