Ông DeSantis sẽ tuyên bố tranh cử tổng thống vào ngày 24/5

Thống đốc Florida Ron DeSantis dự kiến ​​chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024 vào ngày 24/5 qua hình thức trực tuyến, theo ba nguồn tin biết về kế hoạch.

Thống đốc Florida Ron DeSantis. Ảnh: Reuters.

Ông DeSantis dự định nộp hồ sơ cho Ủy ban Bầu cử Liên bang để chính thức xác lập tư cách ứng cử viên tổng thống, CBS News hôm 18/5 dẫn lời 3 nguồn tin.

Những người này cho biết ông sẽ mở cuộc họp tại Miami, với sự tham gia của các nhà tài trợ lớn nhất, để thông báo thông tin tóm tắt về chiến lược tranh cử và kêu gọi quyên góp cho chiến dịch.

Sự kiện chính thức khởi động chiến dịch sẽ được tổ chức trước ngày 1/6, có thể diễn ra tại quê hương của ông là thành phố Dunedin thuộc bang Florida, theo các nguồn tin.

Người phát ngôn của ông DeSantis từ chối bình luận. Tin tức về sự việc được Wall Street Journal đưa tin đầu tiên.

Một quan chức cấp cao phụ trách hoạt động chính trị của ông DeSantis cho biết họ đang giành được "sự quan tâm và ủng hộ chưa từng có đối với việc ứng cử của ông ấy".

Quan chức này cũng nhấn mạnh ông Desantis nhận được sự tán thành từ các cơ quan lập pháp ở Iowa, New Hampshire và Florida.

Một nhóm siêu PAC ủng hộ ông DeSantis đã huy động được hàng chục triệu USD và có thể sớm nhận được khoảng 85,7 triệu USD từ “Friends of Ron DeSantis”, một ủy ban tiểu bang mà ông DeSantis đã từ bỏ quyền kiểm soát gần đây.

Ông DeSantis vào chiều 25/5 sẽ tham gia cuộc gọi với những người ủng hộ và các nhà tài trợ do siêu PAC Never Back Down sắp xếp. Lời mời tới sự kiện này có nội dung: “Tất cả hoạt động gây quỹ liên quan đến sự kiện này là của Never Back Down, không phải của Thống đốc Ron DeSantis”.

Cho đến nay, ông DeSantis đã liên tục đứng thứ hai sau ông Trump trong các cuộc thăm dò cho cuộc đua tổng thống năm 2024. Ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống lần thứ ba vào tháng 11/2022.