Ông chủ Thế giới Di động bán 1 triệu cổ phiếu MWG thu hơn 130 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế giới Di động đã hoàn tất việc bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG trong nửa đầu tháng 12, ước tính thu về hơn 130 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ doanh nghiệp là ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT công ty.

Theo đó, Thế giới Di động cho biết ông Tài đã hoàn tất việc bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG, tương đương 100% tỷ lệ đăng ký trước đó. Đợt bán ra nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân và được thực hiện từ ngày 3/12 đến 10/12, thông qua giao dịch thỏa thuận, khớp lệnh trên sàn.

Sau giao dịch, chủ tịch HĐQT Thế giới Di động giảm lượng cổ phiếu nắm giữ tại doanh nghiệp từ hơn 18,06 triệu cổ phiếu xuống 17,06 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 2,533% xuống 2,393%.

Đáng chú ý, trong giai đoạn ông Tài bán ra cổ phiếu, thị giá MWG phổ biến giao dịch quanh vùng 133.000-134.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giao dịch bán kể trên có thể mang về cho vị doanh nhân này hơn 130 tỷ đồng .

Giao dịch bán ra của ông Nguyễn Đức Tài cũng diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu MWG đã tăng rất mạnh từ đầu năm đến nay, hiện giao dịch ở mức 134.900 đồng/cổ phiếu (cuối ngày 13/12).

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế giới Di động. Ảnh: MWG.

Dù tính trong 1 tháng gần nhất, thị giá cổ phiếu này đã giảm gần 2%, tuy nhiên, so với đầu năm, giá giao dịch hiện tại của MWG đã tăng tới gần 70%.

Với giá hiện tại, lượng cổ phiếu MWG còn lại thuộc sở hữu của ông Tài cũng đang có giá trị khoảng 2.300 tỷ đồng .

Về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ này, sau giai đoạn phải đóng phần lớn cửa hàng điện thoại và điện máy để phòng, chống dịch Covid-19, từ đầu tháng 10, các cửa hàng bán lẻ của Thế giới Di động đã vận hành trở lại.

Trong tháng đầu tiên mở cửa trở lại, công ty đã ghi nhận mức lãi kỷ lục.

Cụ thể, trong tháng 10, tổng doanh thu hợp nhất toàn hệ thống của nhà bán lẻ này đã đạt 12.186 tỷ đồng , tăng 39% so với cùng kỳ năm trước và là tháng có doanh số cao thứ hai trong lịch sử hoạt động.

Với mức doanh thu chục nghìn tỷ kể trên, Thế giới Di động thu về 568 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong tháng, tăng 86% so với cùng kỳ và là mức kỷ lục công ty từng đạt được.

Thị giá cổ phiếu MWG đã tăng gần 70% từ đầu năm đến nay. Nguồn: Tradingview.

So với tháng 9 liền trước, doanh thu và lợi nhuận tháng 10 của công ty này đã tăng lần lượt 46% và 71% nhờ sự trở lại của chuỗi điện thoại, điện máy sau giãn cách.

Tính trong 10 tháng đầu năm, Thế giới Di động đã đạt tổng cộng hơn 99.000 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10% so với cùng kỳ và thu về hơn 3.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 19%. So với kế hoạch kinh doanh cả năm, công ty này đã hoàn thành 79% chỉ tiêu doanh thu và 82% mục tiêu lợi nhuận.

Thế giới Di động cho biết doanh số của 2 chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh trong tháng gần nhất đã đạt gần 10.200 tỷ, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ. Trong đó, tăng trưởng đến chủ yếu nhờ ngành hàng điện thoại với mức tăng 68% (nhờ đợt ra mắt iPhone 13 series cùng chuỗi Topzone). Tương tự, doanh thu laptop trong tháng cũng tăng 130%, đồ gia dụng tăng hơn 50%.

Với Bách Hóa Xanh, chuỗi này ghi nhận 2.000 tỷ đồng doanh thu trong tháng gần nhất, tương đương xấp xỉ 1 tỷ/cửa hàng, thấp hơn so với trước dịch.

Lý do khiến doanh thu chuỗi bách hóa sụt giảm được Thế giới Di động lý giải do các địa bàn trọng yếu chiếm gần 50% doanh thu tại miền Nam dù hết giãn cách nhưng vẫn là những khu vực có số ca nhiễm cao nhất cả nước, do đó sinh hoạt của người dân chưa quay về mức bình thường.